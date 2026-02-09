El choque entre Arriaga y Unai Simón en el Athletic-Levante se queda en un susto

La derrota en San Mamés dejó a los granotas tocados y preocupados con el jugador hondureño, que tuvo que ser trasladado al hospital

El Athletic Club derrotó por 4-2 al Levante en San Mamés y dejó tocado a un equipo 'granota' que vio frenada su progresión y sigue como penúltimo clasificado. Pero, además, todos los levantinistas se marcharon de la 'Catedral' preocupados con el estado de Arriaga, quien tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un fuerte golpe en un choque con Unai Simón en los últimos compases del encuentro.

El hondureño tuvo que abandonar el campo en camilla cuando el resultado iba 3-2 y, en la prolongación derivada de esa atención médica, Serrano firmó el 4-2 definitivo.

Afortunadamente, todo ha quedado en un susto. Porque Arriaga ha recibido el alta médica para regresar a Valencia con la expedición del equipo tras haber sido examinado en un centro médico de Bilbao según han informado fuentes del club valenciano.

El hondureño se retiró conmocionado en el minuto 98 tras sufrir un fuerte choque en la cabeza con el portero del Athletic Club en una disputa de balón fuera del área. Dichas fuentes levantinistas explicaron que el jugador fue sometido a distintas pruebas médicas que confirmaron que no sufría ninguna lesión y, de este modo, pudo acudir al aeropuerto de Bilbao para viajar junto al resto del equipo de regreso a Valencia.

Cabe recordar que había entrado en el descanso del partido, cuando el Levante perdía en Bilbao por 2-0, en sustitución de su compañero Carlos Álvarez. Cuando se marchó en camilla, el resultado era de 3-2.

Luís Castro protesta la actuación arbitral en San Mamés

El técnico del Levante, Luis Castro, se marchó de San Mamés satisfecho con el partido hecho por su equipo y la actitud de sus jugadores porque "once contra diez hemos peleado por el resultado hasta el último minuto contra un Athletic que es uno de los mejores equipos de España".

La expulsión de Matturro en el minuto 17 fue una acción “que condiciona el encuentro, está claro”. “Si juegas once contra once es un partido, si juegas once contra diez es un partido completamente diferente. Está claro que una expulsión condiciona en todos los equipos, pero tenemos que continuar trabajando”, afirmó.

El técnico luso no quiso entrar a valorar la actuación de Muñiz Ruiz, pero sí alzó la voz para comentar que “hay una situación, que es el gol, y hay un balón dentro del terreno de juego antes del saque de banda”. “Cuando hay un balón dentro del terreno de juego, no puedes empezar a jugar. Otra cosa es si estás jugando y viene un balón y no tiene interferencia. Pero si está dentro, no dejas jugar, sale el balón y empiezas a jugar. Eso es una regla, eso no es un error del colegiado", protestó.