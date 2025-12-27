Cae el primer top-10 para el Open de Australia: el duro comunicado de Jack Draper

El tenista británico y su cuerpo técnico han dado marcha atrás y han anunciado que, finalmente, no estarán en la cita de Melbourne el próximo mes de enero

Lo ha intentado de todas las maneras y ha apretado todo lo que ha podido para llegar a tiempo a la primera gran cita del año, el Open de Australia. Y pese a que esta misma semana emitió señales de que sí estaría en el Grand Slam oceánico, finalmente, Jack Draper ha decidido marcha atrás.

Y con este duro mensaje emitido a través de un video en sus redes sociales se lo ha comunicado a sus seguidores: "Por desgracia, mi equipo y yo hemos decidido no ir este año a Australia. Es una decisión muy difícil porque es un Grand Slam y uno de los torneos más importantes de nuestro deporte.

Llevo mucho tiempo con esta lesión y estoy en la fase final del proceso, pero volver a las pistas para jugar partidos al mejor de cinco sets tan pronto no me parece ahora mismo la decisión más inteligente ni para mí ni para mi tenis.

He pasado por muchos contratiempos hasta ahora, pero sin duda este ha sido el más difícil y complejo que he tenido. Parece que me hace más resiliente, me da más hambre, me hace querer convertirme en el jugador que quiero ser aún más. Tengo muchas ganas de volver a competir en 2026".

A pesar de las declaraciones esperanzadoras de hace unos días, finalmente Jack Draper es el primer top-10 que renuncia a participar en el Open de Australia 2026. Su lesión en el brazo sigue sin estar curada y ha decidido no arriesgar, aun sabiendo las graves consecuencias que tendrá para él en el ránking.

Y es que el tenista británico perderá todos los puntos obtenidos en la gira oceánica del año pasado, a la espera de saber si podrá defender su título de Masters 1000 en Indian Wells obtenido este año.

Al menos, Draper acaba 2025 como nº 10 mundial pese a haberse mantenido de baja en el circuito en los últimos meses. Su gran inicio de temporada le permitió alcanzar su mejor ranking (4º) y se postuló como posible candidato a romper la hegemonía de Alcaraz y Sinner. Sin embargo, en junio su brazo dijo basta y, aunque el tenista londinense reaparición en el US Open, sólo pudo jugar y ganar un partido frente al argentino Federico Gómez. Al segundo, frente al belga Zizou Bergs, ni se presentó, dando por concluida su temporada.

Draper y los suyos han preferido ser más cauteloso y no dejarse llevar por el botín de puntos de un 'Major'. Ahora falta saber el nuevo plazo de recuperación que le han marcado al británico para saber cuándo podrá regresar a las pistas.