Los doce españoles que sueñan con jugar el Open de Australia en 2026

Cinco representantes en el cuadro masculino y siete en el femenino lucharán por un billete para acceder a la fase final del certamen oceánico

Apenas tres semanas para que comience el Open de Australia y el certamen oceánico ya ha cerrado todas sus listas para participar en él. Ni siquiera ha esperado a que se disputen los primeros torneos del año para sacar a la luz la Entry List definitiva. Y en la misma, hasta once nombres españoles sueñan con alcanzar la fase final del primer Grand Slam de la nueva temporada que arrancará el próximo 1 de enero.

En el cuadro masculino habrá seis representantes de la armada española dispuestos a ganarse un billete para el cuadro final: Carlos Taberner, Martín Landaluce, Roberto Carballés, Rafa Jódar, Dani Mérida y Pablo Llamas.

Y en el lado femenino, serán siete las tenistas españolas que aspiren a dicho premio en este primer 'Major' de la nueva campaña: Leyre Romero, Kaitlin Quevedo, Andrea Lázaro, Guiomar Maristany, Sara Sorribes y Nuria Párrizas.

Todos ellos tratarán de sumarse a los ocho tenistas españoles que ya están clasificados directamente por sus resultados de este último curso y por su posición en el ránking ATP o WTA. Son los casos de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pablo Carreño, Roberto Bautista y Pedro Martínez, en el cuadro masculino; y Paula Badosa, Jessica Bouzas y Cristina Bucsa, en el femenino.

El hijo de Lleyton Hewit, invitado de lujo en la previa del Open de Australia

El jovencísimo Cruz Hewitt ha sido invitado a la fase previa del Open de Australia 2026, en lo que será una prueba de fuego para medir cómo va su progresión. A sus 16 años, el hijo de Lleyton ha ganado ya partidos a nivel Challenger y buscará el acceso al primer cuadro final de un Grand Slam. Sin duda, este será un gran escaparate para él.

Un regreso muy esperado en el cuadro femenino

Y en esta fase previa se vivirá el regreso de unas de las tenistas más esperadas estos últimos años. Su espiral de infinita de lesiones graves ha dejado a Jennifer Brady en el dique seco tanto tiempo que ahora tendrá que pasar, a sus 30 años, por la fase preliminar. La que llegó a ser 13 del mundo y finalista en Melbourne en la edición de 2021, parece que ya está completamente recuperada de la operación de rodilla a la que se sometió hace unos meses. Por el momento, su nombre ya aparece en las inscripciones correspondientes a la fase previa de un Open de Australia 2026 que viene cargado de posibles sorpresas.