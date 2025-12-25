Una ausencia confirmada más y otra duda para el Open de Australia

El primer Grand Slam de la temporada, poco a poco, va perfilando su cartel. Cuando falta menos de tres semanas para que arranque, ya hay varias dudas de peso y una baja confirmada

Se va terminando el parón en el calendario tenístico y se va diseñando la nueva temporada que se avecina. Cuando falta menos de tres semanas para que arranque el primer Grand Slam del año, el Open de Australia, son muchos los que apuran en sus respectivas pretemporadas para poder llegar a tiempo a esta primera gran cita del año.

Hace unos días se conoció la noticia de que Cameron Norrie era seria duda con un comunicado que el propio tenista británico emitía en sus redes sociales: "Estoy practicando en Buenos Aires y desafortunadamente he sufrido una pequeña lesión y no voy a poder competir este año en el Road to Australia. Me siento muy mal, pero espero poder estar en forma y listo para el Open de Australia".

Al mismo tiempo, el certamen australiano hacía pública la Entry List y en ella aparecía el nombre de Arthur Fils, otro de los jugadores que desaparecieron del circuito en el último tramo del año.

Y mientras ambos mantienen el optimismo, quien ha tenido que renunciar a este certamen ha sido David Goffin. El belga ha anunciado que necesita más tiempo para recuperarse de sus problemas físicos, por lo que no llegará para el certamen que se celebrará en Melbourne. El que fuese número 7 del mundo en su día sigue sin poder romper su maleficio australiano, donde su mejor resultado fue en 2017 y se quedó en cuartos de final.

Jack Draper confía en llegar al Open de Australia

Con un panorama similar está Jack Draper, quien está afrontando la recta final de su recuperación de la grave lesión que sufrió en un brazo la pasada campaña. Tras dejarse ver en un encuentro con jóvenes tenistas en formación, fue preguntado por uno de ellos acerca de si jugará en el Open de Australia 2026. Su respuesta afirmativa fue contundente y llena de alivio a los aficionado.

Sinner elige un 'outfit' arriesgado para el Open de Australia

En lo que a Sinner se refiere, el italiano también se encuentra ya preparándose para la primera gran cita del nuevo año, el Open de Australia. Y, por el momento, ya tiene claro los colores que lucirá en el primer 'Major' del curso. El transalpino se ha decantado por un outfit muy arriesgado al igual que en años anteriores. Nike y él han decidido repetir el color mostaza y apostar por un tono verde limón para la sesión nocturna.

Seis españoles en la fase previa del Open de Australia

Ya se conoce la lista de jugadores que disputará la fase previa del Open de Australia. El torneo oceánico ya ha cerrado su buzón de candidaturas y sugerencias y, en el lado masculino, habrá hasta seis representantes españoles dispuestos a ganarse un billete para el cuadro final: Carlos Taberner, Martín Landaluce, Roberto Carballés, Rafa Jódar, Dani Mérida y Pablo Llamas.

En el lado femenino, serán cinco las tenistas que aspiren a dicho premio en el primer Grand Slam de la temporada: Leyre Romero, Kaitlin Quevedo, Andrea Lázaro, Guiomar Maristany y Nuria Párrizas.