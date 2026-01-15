Open Australia 2026 | ¿Cuál es el premio para el ganador del primer Grand Slam de la temporada?

El premio aumenta este año un 19%, lo que supone una inversión de la organización de seis millones de dólares más que el pasado año

El primer Grand Slam de la temporada tiene muchas peculiaridades, destacando sus temperaturas extremas que van desde las lluvias torrenciales hasta el calor sofocante de 40 grados. Esta cuestión hizo que fuera el primero de los grandes torneos que introdujo un techo retráctil para competir de la mejor manera posible. Aunque lo único que ha evolucionado no han sido las infraestructuras, si no también su bolsa total de premios que ha crecido casi un 150% en poco más de 9 años.

¿Cuánto se llevará el ganador del Open de Australia?

Entre los aspirantes a llevarse el botín, se encuentran nombres como Alexander Zverev, que tuvo el año pasado la oportunidad de llevárselo, Novak Djokovic, el rey indiscutible del Open de Australia en la historia reciente del campeonato y como no, los número 1 y 2 del mundo. Mientras Carlos Alcaraz quiere cazar el trofeo para conseguir así todos los Grand Slam, mientras que Jannik Sinner busca conseguir el tercero consecutivo, lo que hace una auténtica de este Grand Slam una auténtica lucha de titanes.

En esta edición además cuenta con un aumento de los fondos, llegando hasta los 64 millones de euros. Según los datos del torneo, el monto total ha crecido consideradamente desde los 26 millones de euros que se entregaban en 2016. Es decir, el torneo ha vuelto a romper en 2026 su techo financiero con una bolsa total de 11,5 millones de dólares australianos. Estos son los premios que recibirán los tenistas que vayan pasando de ronda en euros:

Campeón: 2.100.000 euros

Finalista: 1.140.000 euros

Semifinalista: 660.000 euros

Cuartofinalista: 399.000 euros

Octavos de final: 252.000 euros

Dieciseisavos: 174.000 euros

Segunda ronda: 120.000 euros

Primera ronda: 79.200 euros

Pioneros en la equidad

El Open de Australia fue el pionero en buscar la igualdad de premios, pagando desde 2001 exactamente lo mismo a hombres y a mujeres. También han tomado otra medida para proteger a los tenistas emergentes, aumentando los premios en las primeras rondas y la fase previa que en la del campeón, para que más tenistas puedan costearse sus carreras.

Un torneo que ha sabido evolucionar hasta convertirse en un gigante del entretenimiento, con ingresos que no solo vienen de las entradas sino también de los derechos de TV globales, que se alimenta aún más por el hambre de tenis tras el parón navideño. Además, el torneo ha sabido venderse como el Grand Slam de Asia-Pacífico, atrayendo patrocinadores de marcas chinas y coreanas como contratos millonarios.

Cambio de dólar australiano a euros

Hay que tener en cuenta que el premio de 4,15 millones de dólares australiano al cambio se queda en poco menos de la mitad, a unos 2.100.000 euros. Un valor del premio que depende de factores externos, lo cual no afecta tanto a Wimbledon o a Roland Garros. De hecho, para compensar la pérdida de valor adquisitivo de la moneda local en los últimos años, Tennis Australia se ha visto obligada a aumentar el premio. En 2026 aunque el dólar australiano se ha mantenido estable respecto a 2025, el torneo ha subido los premios un 16% para asegurarse de que el Open de Australia siga siendo el Grand Slam que mejor paga a los jugadores en las rondas iniciales, compensando las caídas de la moneda.