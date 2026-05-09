La polémica del Sevilla - Espanyol: penalti no pitado a Vargas y gol anulado a Alexis

Problemas de conexión con el sistema de videoarbitraje pospusieron diez minutos el arranque de un encuentro que tardó poco en generar la primera acción controvertida, saldada con un "sigan" por Alberola Rojas, que no quiso ver nada punible en la caída del suizo ante El Hilali

Si en el Rayo Vallecano-FC Barcelona de primeros de septiembre de 2025 ya se jugó sin VAR, el Sevilla FC-RCD Espanyol estuvo hasta diez minutos en 'stand-by', retrasándose el arranque mientras se reiniciaba el sistema de videoarbitraje. El propio Alberola Rojas consultó a ambos entrenadores, que no parecían ponerse de acuerdo sobre si empezar o no sin la ayuda tecnológica desde Las Rozas, por más que a veces fastidie. Finalmente, con los futbolistas sobre el terreno de juego calentando con balón y el público silbando, se aguardó a que todo estuviera en igualdad de condiciones con el resto de escenarios de Primera y Segunda división.

Y no tardó en entrar en juego la polémica en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ya que, a los ocho minutos, Rubén Vargas caía sobre la misma línea de fondo, arrollado a simple vista por Omar El Hilali en su intento de bloquear su pase de la muerte. Enseguida, el juez castellano-manchego separaba sus brazos en señal de que nada había ocurrido, nada punible al menos, aunque extrañó una revisión tan rápida. Las repeticiones, de hecho, no ayudaban a descartar el penalti, puesto que el contacto de la rodilla izquierda del marroquí con el tobillo derecho del internacional suizo es claro (también cara-pecho), si bien se decretó que éste exageró un poco y ya caía antes de que los cuerpos chocaran.

Anulado (no por milímetros) el gol de Alexis Sánchez al poco de la reanudación

Aunque en un principio se dio validez al 1-0 de Alexis Sánchez en la primera acción del segundo tiempo, la revisión desde el VAR posterior determinó que el delantero chileno estaba ligeramente adelantado cuando Rubén Vargas empalma un balón que, tras rebotar en el cuerpo de Urko González de Zárate, le cae pintiparado para empujarla a puerta vacía. Las repeticiones daban margen para la duda, porque el cuerpo del punta y el de Leandro Cabrera parecían casi en línea. Finalmente, el fuera de juego semiautomático comunicaría la posición ilegal, aunque no por milímetros (la recreación 3D aumentó las sensaciones iniciales), del ex de Inter, United o Barça.

Estadísticas con el manchego: tres años sin ganar el Espanyol

Con Alberola Rojas a los mandos, el Sevilla FC había ganado hasta la fecha once partidos de diecinueve (con tres empates y seis derrotas), mientras que el RCD Espanyol firmaba unos números más parejos: 4V 5E 6D. El problema para los 'pericos' era su racha reciente, porque se habían cumplido tres años y dos meses largos sin ganar con el de Ciudad Real como árbitro principal (desde el 25 de febrero de 2023, con cuatro perdidos y dos empatados de seis). Los nervionenses sólo habían caído en uno de los últimos cuatro, pero también en cuatro de los siete más recientes, con solamente dos triunfos en este periodo.