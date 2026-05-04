Julio Velázquez hace historia en Bulgaria y saborea la Champions que persiguen sus ex

El otrora entrenador verdiblanco gana el primer título de su carrera, rellena las vitrinas de un histórico 17 años después y rompe la hegemonía nacional del Ludogorets, que había ganado catorce campeonatos seguidos

Julio Velázquez, quien fuera entrenador del Real Betis en los primeros meses de la temporada 14/15, ha hecho historia en Bulgaria, donde acaba de proclamarse campeón de Liga con el histórico Levski de Sofía, que llevaba la friolera de 17 años sin coronarse en el país, los 14 últimos por culpa de un Ludogorets que ha centralizado la atención de la nación balcánica en la pequeña Razgrad. Es el primer título de la carrera del salmantino, que espera a su ex equipo en Champions League; eso sí, deberá superar tres rondas previas y una de 'play off' para alcanzar la fase liga a la que accederían los verdiblancos en caso de que el quinto de España tenga premio extra.

"Ser capaces de cortar esa hegemonía tiene mucho mérito"

"Eso es algo que obviamente se sabe en España, en Francia y en cualquier país del mundo. El ser capaces de cortar esa hegemonía creo que tiene mucho mérito por parte del equipo, de los jugadores. Y en cómo se ha cortado. Me parece una absoluta barbaridad lo que han conseguido estos fútbolistas. Estoy súper, súper feliz por los jugadores, por los aficionados, por los trabajadores del club, por el 'staff' técnico, los médicos y todas las personas que están en el día a día. Se juega para los aficionados. Entonces, ver a tanta gente tan feliz te pone muy contento. Hay mucho trabajo detrás. Ha sido un proceso bonito; llegamos el año pasado y, poquito a poquito, logramos quedar la temporada pasada segundos. Y este año se ha conseguido. Uno recuerda todo eso, porque el proceso es una parte muy importante", afirmaba Julio Velázquez tras lograr el título de Bulgaria.

Un trotamundos del fútbol que siempre intentó ser profeta en tierra ajena

Nunca se ha conformado Julio Velázquez, ni siquiera en sus inicios. Pasó por la Arandina y el Poli Ejido antes de curtirse en las canteras de Real Valladolid y Villarreal CF, alcanzando el primer equipo amarillo en la 12/13. Su primer gran éxito le llegó como entrenador del Real Murcia, con quien acarició el ascenso a Primera división un curso después. Eso llamó la atención en la 14/15 del recién descendido Real Betis, si bien la inestabilidad que se vivió aquel año en La Palmera hizo que su etapa no durara mucho.

Tras abandonar Heliópolis, el salmantino probó suerte no sólo en España (AD Alcorcón, Deportivo Alavés y Real Zaragoza), sino también allende las fronteras nacionales: Portugal (Belenenses, Vitória de Setúbal y Marítimo de Funchal), Italia (Udinese) y Países Bajos (Fortuna Sittard), hasta aterrizar en enero de 2025 en el Levski de Sofía, al que dejó segundo. En un nuevo intento, ha coronado con un enorme éxito que se convierte en el hito más importante de su incipiente carrera a sus 44 años.