El cambio de directiva cuesta el cargo al ex del Betis Julio Velázquez

Llegó a Madeira en marzo de este año, con el Marítimo ahogado como colista de la Liga NOS y con la clara encomienda de salvarlo. Un milagro que el salmantino consiguió, ganándose a pulso una continuidad que, contractualmente hablando, ya tenía asegurada hasta el 30 de junio de 2022. Pero la historia se ha repetido esta temporada y, después de tres derrotas consecutivas, el desembarco en el histórico club de Funchal de una nueva directiva ha supuesto un giro drástico en materia deportiva, con el relevo en la dirección general, la dirección deportiva y, por ende, del entrenador con la firme intención de revolucionar a los 'verde-rubros'.

Julio Velázquez (1981) ha visto, así, truncada su segunda odisea en Dos Barreiros, una decisión que el castellano-leonés se ha tomado con resignación. Conocía la dificultad de su empresa, aunque, tras su paso por Villarreal, Murcia, Betis y Alcorcón, se estaba especializando en hacerse un nombre allende las fronteras españolas. Udinese, en la Serie A italiana, y, sobre todo, Portugal han sido sus destinos en los últimos años, con bagaje en Belenenses (15/16 y principios de la 16/17), Vitória de Setúbal (19/20) y Marítimo (desde finales de la 20/21 hasta ahora). Anoche, esta Sociedad Anónima Deportivoa fundada en 1910 informaba de que había "llegado a un acuerdo con el técnico Julio Velázquez Santiago para la rescisión del contrato laboral deportivo con efecto inmediato. Julio Velázquez asumió el mando técnico del Marítimo el 11 de marzo de la temporada 2020/2021 y contribuyó, de forma decisiva, al mantenimiento del equipo en la máxima categoría del fútbol portugués. Marítimo de Madeira-Futebol agradece la dedicación con la que el técnico afrontó el proyecto y elogia la postura con la que asumió el momento de la salida. Con él se marcha también el asistente Javier Chocarro Lagunas, que llegó a Madeira con el técnico la pasada temporada. El club les desea el mayor éxito personal y profesional".

Ahora, toca resetearse, volver a Madrid, donde el ex preparador heliopolitano tiene fijada su residencia, y seguir viendo fútbol, formándose y esperando un nuevo reto al que unirse. Con 40 años recién cumplidos, el jovencísimo técnico español acumula una interesante experiencia en toda Europa, tanto en equipos de formación como en otros consolidados con retos y aspiraciones diversas. No tardarán en recurrir a sus conocimientos, como ya han hecho muchos. No en vano, no se ha pasado ni una sola campaña en blanco de las últimas dieciséis, desde que se estrenara en un banquillo sénior, allá por la 06/07, en la Arandina.