Correa no se muerde la lengua sobre su salida del Atlético: "Estaba harto"

El argentino se ha convertido en un ídolo en el Tigres en apenas unos meses, anotando esta pasada madrugada el gol de la victoria en la ida de la final del Torneo Apertura. Al echar la vista atrás, insiste es que es un cambio que necesitaba, pues lo estaba "pasando mal" en el conjunto colchonero

Tras hacer historia en el Atlético de Madrid, donde se convirtió en el segundo extranjero que más veces ha vestido su camiseta, con 469 partidos, Ángel Correa ha caído de pie en el Tigres. Esta pasada madrugada, el argentino fue protagonista en la final del Torneo Apertura de la Liga MX ante el Toluca, al anotar el único gol del partido a pase del ex bético Diego Lainez, elevando de ese modo a 15 sus tantos con el conjunto mexicano en solo 26 partidos. Sin duda, unos números espectaculares que lo convierten en uno de los grandes fichajes de la competición azteca, que vivirá su desenlace definitivo con el choque de vuelta el próximo domingo.

Pudo salir antes del Atlético

A lo largo de sus diez temporadas y media como rojiblanco, el internacional albiceleste tuvo varias oportunidades para hacer las maletas. En 2019, por ejemplo, estuvo muy cerca del Milan, pero las elevadas pretensiones económicas del Atlético dieron al traste con la operación. Más recientemente, por su parte, también fue tentado desde Arabia Saudí. pero fue el pasado verano, pese a tener un año más de contrato, cuando optó por forzar de algún modo su salida pese a que Simeone trató de retenerlo. Su rol en el equipo estaba siendo ya secundario. Pero detrás de su marcha hubo otras razones de tipo personal que Correa no ha escondido.

El apoyo de su familia, esencial

“Estaba harto, lo estaba pasando mal en el Atleti, ya de muchos años. Necesitaba un cambio para mi cabeza. Por eso, lo hablé con mi mujer y mis hijas. La que más me costó fue mi hija más grande, que tiene 10 años, para que entendiera esta situación, pero necesitaba un cambio en mi vida, en mi trabajo. Ellas lo entendieron y me acompañaron como me acompañan hasta ahora, y se hizo todo más fácil. Después empecé a hablar con el club y ahí empezamos a caminar”, aseguró en declaraciones a TUDN antes de afronta la ida de la final, agradeciendo el apoyo de su familia.

A sus 30 años, el campeón del mundo decidió cruzar de nuevo el charco en una operación que reportó 8 millones de euros al club colchonero y está convencido de que tomó la mejor decisión posible. “Esta liga no la tenía tan vista, te soy sincero, pero si había algo que deseaba en los últimos meses que estaba en el Atlético, era venir a Tigres. Vivir todo esto que estoy viviendo ahora, lo estaba deseando mucho. Cuando empecé a jugar me di cuenta y me doy cuenta que es una liga muy competitiva, que tiene grandes equipos. Que se preparan muy bien y que son todos los partidos muy complicados, la verdad”, señaló.

MVP de la final

Ya tras el partido ante el Toluca, en el que fue elegido MVP del mismo, Correa restó importancia a sus números y logros personales para poner el foco en el colectivo y advertir de lo duro que será salir campeón en su primera campaña en el fútbol mexicano. “Yo, en lo personal, no le doy mucha importancia. Le doy importancia al trabajo y al esfuerzo de todo el cuerpo técnico, de todo el equipo y de todo el staff, que desde el primer momento me brindaron muchísimo cariño y respeto. Me trataron como un miembro de la familia de Tigres. Agradecido con todos ellos. Principalmente agradecer a la gente. Estamos muy contentos por el esfuerzo que hizo el equipo durante toda la temporada y muy feliz porque sacamos la victoria en casa frente a un rival muy complicado. Ahora toca descansar y preparar el partido del domingo, que será muy complicado”, sentenció.