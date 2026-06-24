El seleccionador francés no estará en el próximo encuentro de los Bleus ante Noruega después de recibir la noticia del fallecimiento de su madre, un duro golpe para Francia en plena fase de grupos del Mundial 2026

Didier Deschamps ha abandonado la concentración de Francia en el Mundial 2026 tras el fallecimiento de su madre, una noticia que ha golpeado de lleno al combinado galo en plena fase de grupos. El seleccionador francés dejará de forma temporal sus funciones al frente de los Bleus y se desplazará junto a su familia para acompañarlos en este momento de dolor, por lo que no dirigirá al equipo en el próximo partido frente a Noruega, un encuentro clave en la lucha por el liderato del grupo.

La ausencia del técnico se produce en un momento de mucha exigencia para Francia, inmersa en la pelea por encarrilar su clasificación para las eliminatorias. El cuerpo técnico asumirá la dirección del equipo durante su ausencia, en un escenario excepcional para una selección que ha mantenido la continuidad competitiva bajo el mando de Deschamps durante los últimos años y que ahora deberá afrontar un compromiso decisivo sin su principal referente en el banquillo.

Didier Deschamps deja temporalmente la selección de Francia

La selección francesa recibió la noticia en las últimas horas, obligando a Didier Deschamps a abandonar de manera temporal la concentración del equipo nacional. El técnico, una de las figuras más importantes de la historia del fútbol francés, priorizará ahora el acompañamiento a su familia tras la pérdida de su madre.

La ausencia de Deschamps se producirá en un momento clave del campeonato. Francia afronta los últimos compromisos de la fase de grupos con el objetivo de asegurar la primera posición de su grupo y encarar las eliminatorias con el mejor escenario posible.

Por el momento, la Federación Francesa de Fútbol no ha detallado cuándo regresará el seleccionador a la disciplina del equipo ni quién asumirá oficialmente sus funciones durante su ausencia. Todo apunta a que será el resto de integrantes del cuerpo técnico quien tome las riendas del combinado nacional en el próximo compromiso.

Francia afrontará el partido ante Noruega sin su seleccionador

La baja de Deschamps se dejará notar especialmente en el encuentro que Francia disputará ante Noruega, uno de los partidos más importantes para definir la clasificación del grupo.

El técnico francés ha sido una pieza fundamental en la estabilidad competitiva de los Bleus durante más de una década. Desde su llegada al banquillo nacional ha liderado algunos de los mayores éxitos de la selección, incluido el título conquistado en el Mundial de Rusia 2018 y la final alcanzada en Catar 2022.

Aunque la plantilla mantiene intactas sus opciones deportivas, el impacto emocional de la noticia es evidente. Deschamps es una figura muy respetada dentro del vestuario y mantiene una estrecha relación con gran parte de los futbolistas que integran la convocatoria.

Los jugadores franceses deberán afrontar ahora el compromiso ante Noruega sin la presencia de su entrenador en el banquillo, una circunstancia poco habitual en una competición de esta magnitud.

El impacto de la ausencia de Deschamps en el Mundial 2026

Más allá del aspecto deportivo, la noticia ha generado una ola de apoyo hacia el seleccionador francés desde distintos puntos del mundo del fútbol.

Deschamps atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal mientras Francia continúa su camino en el Mundial 2026. La situación ha provocado numerosas muestras de cariño de aficionados, exjugadores, entrenadores y miembros de diferentes federaciones internacionales.

La selección francesa mantiene su hoja de ruta deportiva, aunque inevitablemente el foco se ha desplazado durante unas horas hacia la situación personal de su máximo responsable técnico.

En torneos tan exigentes como una Copa del Mundo, la fortaleza del grupo suele ser uno de los factores determinantes para superar situaciones adversas. Francia confía en mantener la concentración competitiva mientras acompaña a distancia a su seleccionador.