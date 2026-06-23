Brasil se juega el liderato y Martinelli enciende el Mundial con un mensaje sobre Neymar y Vinicius

El delantero del Arsenal asegura que la Canarinha hará todo lo posible para terminar primera de grupo ante Escocia, elogia el estado físico de Neymar y se ofrece para sustituir a Raphinha donde lo necesite Carlo Ancelotti

Brasil afronta un partido decisivo en el Mundial 2026. La Canarinha se jugará el liderato del Grupo C frente a Escocia en un encuentro que puede marcar el camino del equipo de Carlo Ancelotti en las eliminatorias. No solo está en juego la clasificación como primera de grupo, sino también la logística de la siguiente fase: una victoria permitiría a Brasil permanecer en Estados Unidos y viajar a Miami, mientras que una segunda posición obligaría al equipo a desplazarse a Monterrey.

En la previa del encuentro, Gabriel Martinelli atendió a los medios desplazados hasta la concentración brasileña en Nueva Jersey y dejó varios titulares sobre el estado del grupo, la situación de Neymar, la baja de Raphinha y el papel de Vinicius Junior como principal referencia ofensiva de la selección.

Martinelli pone el foco en Vinicius y Neymar

Uno de los mensajes más contundentes del atacante del Arsenal fue el compromiso colectivo del equipo para ayudar a sus grandes estrellas en ataque. Martinelli, deja claro que el grupo está dispuesto a asumir el esfuerzo físico necesario para potenciar a los futbolistas más determinantes de la plantilla.

El internacional brasileño también tuvo palabras de admiración para Vinicius Junior, al que considera uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo.

Las declaraciones reflejan la confianza absoluta que existe dentro del vestuario en el potencial ofensivo del equipo de Ancelotti para afrontar la fase decisiva del campeonato.

Neymar está listo para volver con Brasil

Otra de las noticias positivas para la selección brasileña tiene que ver con Neymar. Martinelli confirmó que el delantero está plenamente integrado en la dinámica del grupo y mostró un gran optimismo respecto a su estado físico.

Martinelli también destacó la intensidad con la que Neymar ha regresado tras sus problemas físicos y aseguró que el vestuario está encantado de volver a contar con él.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre una posible titularidad del exjugador del Barcelona y PSG, dejando esa decisión en manos de Carlo Ancelotti.

La baja de Raphinha abre una oportunidad para Martinelli

El delantero también habló sobre la ausencia de Raphinha, una de las piezas importantes del ataque brasileño. Martinelli reconoció que el vestuario recibió la noticia con tristeza, aunque mostró confianza en la profundidad de la plantilla.

El jugador del Arsenal explicó además que está dispuesto a jugar en cualquier posición que necesite el equipo, incluso fuera de su zona habitual.

Incluso fue más allá al hablar de su compromiso con el grupo.

Brasil quiere ganar a Escocia para asegurar el liderato

Martinelli también dejó claro que el objetivo prioritario de Brasil es finalizar la fase de grupos en la primera posición y evitar complicaciones en el cuadro eliminatorio.

El atacante reconoció que Escocia será un rival exigente y destacó la calidad de algunos de sus futbolistas más importantes.

Además, restó importancia a la pelea paralela con Marruecos por el liderato del grupo y aseguró que la selección brasileña solo está centrada en hacer su trabajo.

El buen ambiente impulsa a la selección de Ancelotti

Por último, Martinelli destacó la unión que existe dentro del vestuario brasileño y la importancia que tiene el ambiente del grupo en una competición tan exigente como un Mundial.

El delantero también comparó el trabajo de Carlo Ancelotti con el de Mikel Arteta en el Arsenal y explicó que ambos técnicos tienen enfoques muy diferentes, aunque se siente privilegiado por poder aprender de los dos.

Con Brasil jugándose el liderato frente a Escocia, las palabras de Martinelli reflejan el estado de ánimo de una selección que confía plenamente en su talento ofensivo y que espera recuperar a Neymar para afrontar con garantías la fase eliminatoria del Mundial 2026.