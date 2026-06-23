La selección africana afronta su última jornada del Mundial contra las cuerdas tras encadenar dos derrotas que la dejan al borde de la eliminación; el desenlace del grupo puede precipitar el regreso del jugador del Villarreal para afrontar un verano decisivo en el que probablemente se definirá su salida del club amarillo

La situación de Senegal en el Mundial ha entrado en un punto crítico. La derrota ante Noruega (3-2) deja al combinado africano prácticamente al borde de la eliminación y acelera las decisiones de futuro de Pape Gueye, uno de los pilares del equipo y pieza importante en el Villarreal CF, cuya salida potencial es muy valorada en La Cerámica por el buen cartel de mercado que tiene el centrocampista.

Un Mundial que se escapa demasiado pronto

Senegal llegaba a la gran cita mundialista como una de las selecciones llamadas a competir por avanzar de ronda, pero la realidad ha sido muy distinta. El conjunto africano ha encadenado dos derrotas consecutivas, la última ante Noruega en un partido que se rompió en apenas diez minutos fatales.

Marcus Pedersen abrió el marcador en el 43, Erling Haaland amplió la ventaja en el 48 y, aunque Ismaïla Sarr recortó distancias en el 53, el propio Haaland volvió a golpear en el 58 para poner el 3-1. Ya en el descuento, Sarr maquilló el resultado con su doblete (90+3), insuficiente para evitar un nuevo varapalo.

Senegal queda obligada a ganar a Irak en la última jornada y esperar combinaciones para aspirar a ser uno de los mejores terceros. Una situación límite para una selección que arrancó el torneo con aspiraciones mucho más ambiciosas.

Pape Gueye, titular pero sin impacto decisivo

Pape Gueye volvió a ser titular en el centro del campo, aunque su participación terminó en el minuto 54 cuando fue sustituido por Mbaye. El centrocampista del Villarreal, llamado a aportar equilibrio y jerarquía en la medular, no logró influir en un partido que se rompió por la contundencia ofensiva de Noruega.

El jugador llegaba al torneo como uno de los nombres propios de Senegal, tanto por su peso en la selección como por su rendimiento en La Cerámica, donde se ha revalorizado y está considerado una pieza estructural del proyecto amarillo.

Un futuro que puede acelerarse

Esta eliminación virtual tiene un efecto directo sobre el Villarreal. Si Senegal queda eliminada en la tercera jornada, como todo apunta, Pape Gueye regresará antes de lo previsto a la disciplina del club amarillo, lo que acelerará la planificación de su futuro inmediato.

Cabe recordar que el club y el jugador se emplazaron a después del Mundial para tratar su futuro y estudiar las propuestas que el jugador tiene sobre la mesa. Una eliminación temprana precipitará esta conversación y la previsible salida de Pape Gueye.

En el club de La Cerámica se espera su regreso para valorar su situación tras el torneo. El centrocampista, con contrato en vigor y mucho peso en la plantilla, deberá decidir junto a la dirección deportiva los siguientes pasos en su carrera. La Premier League aparece con fuerza en su horizonte con propuestas que podrían alcanzar los 45 millones de euros, a buen seguro irrechazables para el Villarreal en un verano en el que se está obligado a escuchar ofertas.

Entre el Mundial y la reconstrucción

Senegal se juega la supervivencia en una última jornada límite, mientras Pape Gueye afronta un final de torneo que puede marcar también su verano.

Si el equipo africano cae, el jugador del Villarreal no solo se despedirá prematuramente del Mundial, sino que adelantará decisiones clave sobre su futuro en un contexto de máxima incertidumbre tanto en la selección como en su carrera profesional a nivel de clubes. El desenlace está cerca.

Aún mantiene opciones matemáticas

La situación del grupo deja a Senegal contra las cuerdas. Francia y Noruega dominan con seis puntos, mientras que Senegal e Irak todavía no han sumado. Sin embargo, las opciones matemáticas siguen existiendo ya que pasan los ocho mejores terceros.

El problema para Senegal es que, además de la obligación de ganar en la última jornada, la diferencia de goles coloca al combinado africano en franca desventaja respecto a otros grupos, lo que obliga a una goleada o a un resultado perfecto en la última jornada.

Problemas más allá del césped

El contexto del combinado senegalés no ayuda. En el entorno de la selección han surgido informaciones preocupantes sobre la situación interna del cuerpo técnico. El seleccionador Pape Thiaw estaría trabajando sin contrato en vigor desde hace meses y con retrasos en el cobro de varias nóminas, una situación de lo más anómala para una selección presente en un Mundial.

A ello se suman problemas económicos que afectan directamente a los jugadores. Según diversas fuentes, aún no se habrían abonado las primas correspondientes a la última Copa de África ni tampoco los bonus por la clasificación al torneo mundialista. Este clima de incertidumbre coincide con el momento más delicado de la competición.

Las tensiones no se limitan al ámbito económico. También la logística del equipo ha generado malestar dentro del grupo. La expedición senegalesa no estaría conforme con el hotel de concentración en Nueva Jersey, especialmente por cuestiones relacionadas con la alimentación.

La Federación no habría desplazado a su propio chef, lo que ha obligado a varios jugadores a buscar alternativas externas para cubrir sus necesidades nutricionales. Una situación que ha llamado la atención dentro del vestuario por lo inusual de una selección que compite en la élite mundial.