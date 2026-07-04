Brahim Díaz se acuerda de España tras pasar Marruecos a cuartos

Marruecos se convirtió en la primera selección clasificada para los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse por 0-3 a Canadá. Después del encuentro, los protagonistas analizaron el triunfo y la eliminación canadiense, con Brahim Díaz, Aynaoui y Tani Oluwaseyi

La selección de Marruecos ya está en los cuartos de final del Mundial 2026. Los marroquíes son los primeros en sellar su clasificación para la siguiente ronda tras imponerse con autoridad por 0-3 a Canadá en un encuentro en el que volvió a demostrar su solidez y su pegada. Tras el encuentro, varios protagonistas de las selecciones comparecieron ante los medios para valorar el triunfo y la perdida de cada equipo.

Oluwaseyi: "Cuando tienes delante a un portero así, necesitas adelantarte porque luego no te conceden mucho más"

Por el lado de los canadienses Tani Oluwaseyi reconoció la decepción por la eliminación, aunque quiso poner en valor el crecimiento de su selección. "No es bonito quedarse fuera del Mundial", aseguró el delantero, que destacó la eficacia de Marruecos en las áreas como la gran diferencia del partido. "Han sido más clínicos de cara al final y por eso han ganado".

El atacante también lamentó no haber podido aprovechar una de las ocasiones de las que dispuso, aunque reconoció el gran nivel del portero marroquí. "Cuando tienes delante a un portero así, necesitas adelantarte porque luego no te conceden mucho más".

Pese a la derrota, Oluwaseyi se mostró orgulloso del camino que ha hecho Canadá, alcanzando por primera vez los octavos de final de una Copa del Mundo. El delantero aseguró que este torneo servirá para seguir impulsando el crecimiento del fútbol canadiense y agradeció el apoyo recibido por parte de la afición durante toda la competición.

Aynaoui elogia a Ounahi y recuerda a Saibari

Aynaoui compareció ante los medios tras la victoria de Marruecos y no ocultó su felicidad por la clasificación para los cuartos de final. El centrocampista reconoció sentirse "increíble" tras el pase de ronda y aseguró que, después de ver las imágenes del encuentro, la alegría era todavía mayor.

Preguntado por la actuación de Ounahi, autor del doblete que encaminó el triunfo marroquí, Aynaoui no escatimó en elogios. "Es increíble. Cada día demuestra la calidad que tiene", afirmó sobre su compañero.

El internacional marroquí también se acordó de Saibari, cuya lesión fue la nota negativa del encuentro. "Ha sido muy difícil porque es un jugador decisivo para nosotros. Sentimos mucha pena por él, pero tenemos futbolistas de mucha calidad y cualquiera puede dar un paso adelante", explicó.

Brahim Díaz: "Lo importante es que estamos en cuartos"

Otro de los protagonistas fue Brahim Díaz, que volvió a ser determinante con dos nuevas asistencias y ya suma cuatro en el campeonato. El malaguista restó importancia a sus cifras individuales y prefirió destacar el trabajo colectivo. El jugador restó importancia a sus cifras individuales y prefirió destacar el trabajo colectivo.

"No fue un partido sencillo. Canadá nos puso las cosas muy difíciles, pero supimos sacar nuestro talento en los momentos importantes. Si puedo ayudar con asistencias, perfecto, pero esto es un deporte de equipo. Lo importante es que estamos en cuartos de final", afirmó.

El atacante también se refirió a la ilusión que ha despertado la selección entre la afición marroquí. "El pueblo marroquí quiere vernos en la cima. Es una responsabilidad muy bonita y estamos encantados de asumirla. Somos un equipo muy unido y eso se refleja en el campo".

El internacional marroquí también fue cuestionado por la posibilidad de convertirse en el máximo asistente del Mundial, al quedarse a solo un pase de gol del récord. Sin embargo, volvió a dejar claro que las estadísticas individuales no son su prioridad. "No me fijo en eso. Si en cuartos no participo en ningún gol pero el equipo gana, será maravilloso. Siempre intentaré ayudar al equipo de la manera que pueda", concluyó.

Un posible cruce con España

Preguntado por un hipotético enfrentamiento con España en las semifinales, Brahim no escondió su admiración por el conjunto de Luis de la Fuente. "Sería maravilloso. España tiene un fútbol increíble y ojalá llegue lejos para que podamos enfrentarnos", comentó que esa momento pasaría en semifinales.

Marruecos ya espera rival en los cuartos de final. El conjunto africano ya se encuentra a solo tres partidos de hacer historia en el Mundial 2026.