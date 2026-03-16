Sanción histórica al Chelsea: multa récord y restricciones en fichajes

La Premier League impone al Chelsea FC la mayor multa de su historia por irregularidades financieras durante la etapa de Roman Abramovich

La Premier League anunció una de las sanciones más importantes de su historia tras concluir una investigación sobre irregularidades financieras del Chelsea FC. El club londinense deberá afrontar una multa millonaria y varias restricciones deportivas relacionadas con el mercado de fichajes y el desarrollo de su cantera.

El castigo llega tras detectar pagos no declarados a intermediarios, agentes y terceros en diversas operaciones realizadas durante años anteriores. Aunque las irregularidades se remontan a etapas pasadas del club, la competición inglesa ha decidido imponer un castigo ejemplar para garantizar el cumplimiento de sus normas financieras.

Multa récord y restricciones en fichajes

La sanción económica asciende a 12,4 millones de euros, convirtiéndose en la mayor multa impuesta en la historia de la Premier League. Además del castigo financiero, el organismo ha decidido aplicar restricciones deportivas que afectan tanto al primer equipo como a las categorías inferiores del club.

En el caso de la cantera, el Chelsea no podrá registrar nuevos jugadores durante nueve meses, una medida que se aplicará de forma inmediata. Por otro lado, la Premier también ha decretado una prohibición de fichajes para el primer equipo durante un año, aunque esta sanción queda suspendida durante dos temporadas. Esto significa que solo se aplicará si el club reincide en nuevas infracciones.

La liga inglesa ha explicado que este castigo responde a la necesidad de mantener la transparencia económica y la integridad del campeonato.

Irregularidades durante la etapa de Abramóvich

Gran parte de las infracciones investigadas se produjeron durante la etapa en la que el club estaba bajo la propiedad del empresario ruso Roman Abramovich, quien dirigió el Chelsea entre 2003 y 2022. Durante ese periodo se detectaron pagos ocultos vinculados a operaciones de mercado que no fueron comunicados a los organismos reguladores del fútbol.

Según la investigación, estos pagos estaban relacionados con diversas transferencias de futbolistas que llegaron al club londinense en esos años. Entre los nombres que aparecen vinculados a esas operaciones se encuentran jugadores como Eden Hazard, Samuel Eto'o, David Luiz, Willian Borges da Silva, Ramires Santos do Nascimento, André Schürrle y Nemanja Matić.

Las autoridades detectaron que varios pagos a agentes o entidades vinculadas no se incluyeron en los informes financieros que los clubes deben presentar regularmente a la liga.

Colaboración del club durante la investigación

A pesar de la gravedad de las irregularidades detectadas, la Premier League tuvo en cuenta varios factores atenuantes a la hora de fijar la sanción. Entre ellos destaca la colaboración activa del propio Chelsea, que fue quien alertó inicialmente de posibles irregularidades tras el cambio de propiedad del club.

En 2022, el Chelsea fue adquirido por el consorcio liderado por el empresario estadounidense Todd Boehly, quien impulsó una auditoría interna que terminó revelando posibles incumplimientos del pasado. A partir de ese momento, el club entregó miles de documentos y facilitó información a los organismos reguladores, lo que permitió esclarecer los hechos.

Desde la entidad londinense aseguran que han asumido las conclusiones de la investigación y han aceptado los términos del acuerdo alcanzado con la Premier League.

Otro frente abierto con la federación inglesa

La sanción de la Premier no es el único problema regulatorio al que se enfrenta el club. Actualmente, el Chelsea también está siendo investigado por la The Football Association, que analiza posibles 74 infracciones adicionales relacionadas con la normativa del fútbol inglés.

Aunque este procedimiento sigue en marcha, la resolución anunciada por la Premier League marca un precedente importante en materia de control financiero y transparencia en el fútbol inglés, dejando claro que incluso uno de los clubes más poderosos del campeonato no queda al margen de las reglas.