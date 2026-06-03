Hoteles y precios de las sedes del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

A días del estreno del Mundial 2026, las selecciones ya han fijado sus sedes de concentración en Estados Unidos, México y Canadá. Las anfitrionas aprovechan la ventaja de jugar en casa para mantener rutinas antes del arranque del 11 de junio

El Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá cuenta sus horas para comenzar oficialmente. Para ello, los diferentes combinados nacionales ya tienen elegidas sus sedes para concentrarse antes de cada partido de este torneo que dará comienzo el próximo jueves 11 de junio. Por un lado, las anfitrionas lo tienen más sencillo, hospedándose en su lugar habitual y no perder las costumbres en esta importante cita.

La base elegida por Estados Unidos para el Mundial 2026

Estados Unidos, en primer lugar, se ha decantado por el Great Park Sports Complex, situado en Irvine, California. Esta selección, anfitriona, podría disfrutar de un enorme complejo con campo de fútbol con césped natural y situado cerca de Los Ángeles.

La sede de México en el Mundial 2026

La sede de México será el Centro de Alto Rendimiento, en la propia Ciudad de México. Su cercanía con el Estadio Azteca, dónde disputarán dos de sus tres partidos en la fase de grupos, la dejan como la elegida para la concentración de los de Javier Aguirre en este Mundial, dispuestos a hacer historia. Al tratarse de la zona dedicada a la selección de México, no está habilitado el alojamiento para el público general.

El hotel de la selección de Canadá para el Mundial 2026

Canadá se concentrará en Vancouver y sus entrenamientos tendrán lugar en el National Soccer Development Centre. Los también anfitriones llevarán a cabo su puesta a punto en su lugar habitual de trabajo para preparar el inminente Mundial. Además, el hotel elegido por el combinado nacional es el The Westin Bayshore, que cuenta con una tarifa de entre 160 a 350 euros la noche, que serían entre 240 y 520 dólares canadienses.

La sede y hotel de Brasil en el Mundial 2026

Brasil ha optado por Nueva Jersey como base durante el Mundial de 2026. Los de Carlo Ancelotti entrenarán en el Columbia Park Training, dónde habitualmente trabaja el New York Red Bull de la MLS. Por otro lado, la selección brasileña se hospedará en el Hotel The Ridge, con unos precios que rondan los 123 y 220 dólares por noche.

Hotel elegido por Alemania para el Mundial 2026

Alemania, por su parte, se instalará en Winston-Salem, en Carolina del Norte. El combinado de Julian Nagelsmann entrenará en la Universidad de Wake Forest, además de hospedarse en el The Graylyn Estate, con unos precios que rondan los 270 y los 450 dólares por noche.

Hotel y sede de España en el Mundial 2026

España ha decidido elegir a Chattanooga, en Tennessee como sede para este Mundial. Los de Luis de la Fuente prepararán los diferentes encuentros en la Baylor School. Por su parte, 'La Roja' descansará en el Embassy Suites Hilton, que oscila normalmente ente los 150 y 300 dólares por noche.

La sede de Francia para el Mundial de 2026

Francia llega a Estados Unidos como subcampeona del mundo. Para llegar a la cima y conseguir la Copa, los de Didier Deschamps tendrán de base en Waltham, Massachusetts. Los entrenamientos tendrán lugar en Bentley University y el hospedaje, en este caso, será el lujoso Four Seasons Hotel Boston, con unas tarifas por noche que rondan los 783 y 1,649 dólares estadounidenses, (730€ - 1.540€).

La sede de Argentina en el Mundial de 2026

Argentina ha optado por Kansas City, en Missouri, teniendo lugar sus entrenamientos en el Sporting KC Training Center. Además, la actual campeona del mundo se hospedará en el Hotel Savoy, que cuenta con unos precios por noche de entre 200 y 350 dólares estadounidenses.

La sede de Inglaterra en el Mundial de 2026

Inglaterra se sumará a Inglaterra en Kansas City, Missouri, pero con entrenamientos en este caso en el Swope Soccer Village. Además, el combinado dirigido por Thomas Tuchel descansará en The Inn at Meadowbrook, con precios entre los 260 y 600 dolares por noche.

La sede de Sudáfrica para el Mundial 2026

Por otro lado, Sudáfrica se quedará en Pachuca, los entrenamientos se llevarán a cabo en la Universidad de Fútbol y se hospedarán en el Hotel Camino Real Pachuca, en el que rondan los 75 y 230 dólares la reserva de una noche.

El campo de entrenamiento de Corea del Sur para el Mundial de 2026

Corea del Sur ha elegido Verde Valle, un complejo en Chivas. Sin embargo, el hotel del combinado nacional será The Westin Guadalajara, cuyos precios por noche suelen rondar los 115 y 150 dólares.

La sede de República Checa en el Mundial de 2026

Masfield, en Texas, será otras de las sedes del Mundial, que acogerá a República Checa. Esta selección llevará a cabo sus entrenamientos en el Mandsfield Multipurpose Stadium y el hotel elegido es el Sheraton Fort Worth, con unos precios de entre 126 y 143 dólares, para la habitación estándar del mismo.

Hotel y precios de la sede de Qatar en el Mundial 2026

Qatar estará en Santa Bárbara, California y llevará a cabo sus entrenamientos en el Westmon Collegue. Por otro lado, se hospedarán en el hotel Courtyard by Marriott, que cuenta con unos precios de entre 254 y 954 euros, dependiendo de la habitación elegida.

Hotel y sede de Suiza y Bosnia y Herzegovina en el Mundial de 2026

Suiza se quedará en San Diego, California. Sus entrenamientos serán en la San Diego Jewish Academy y el hospedaje elegido por el combinado nacional será el Fairmont Grand del Mar, que cuenta con precios de entre 350 y 550 dólares.

Diferente la situación con Bosnia y Herzegovina, que tienen como sede Utah, se hospedarán en el hotel Harrison, que por su parte pone unos precios que oscilan entre los 77 y 140 euros por noche y entrenarán en el Real Salt Lake.

Hotel y sede de Marruecos y Haití en el Mundial de 2026

The Pingry School, en Basking Ridge, Nueva Jersey, será la sede de Marruecos en este Mundial. Además, los Leones del Atlas se alojarán en el Somerset Hills Hotel, que ofrece unos precios de entre 100 y 500 euros la noche.

Haití, por su parte, estará en Galloway Township, en Nueva Jersey. Llevarán a cabo sus entrenamientos en la Universidad de Stockton y se hospedarán en el Sheraton Atlantic City Center Hotel, que cuenta unos precios por noche de entre 70 y 330 dólares estadounidenses, que serían entre 65 y 305 euros.

Hotel de Escocia en el Mundial de 2026

Escocia se concentarán en Charlotte, Carolina del Norte, concretamente en el Atrium Health Perfomance Park. Su hotel será el Renaissance Charlotte Park, con unos precios por noche de entre 157 y 206 dólares.

Paraguay, por su parte, estará en San José, California y se entrenará en el Spartan Soccer Complex de la Universidad de San José State. Además, el hospedeja será en Signia by Hilton San José, con tarifas de alojamiento que rondan los 100 y 250 dólares.