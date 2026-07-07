Novedades en la pretemporada del Espanyol: seis amistosos confirmados antes del estreno en LaLiga

El Espanyol de la 2026/2027 echa a rodar en el día de hoy: Álex Calatrava se estrena, Monchi sigue moviendo fichas en el mercado y Manolo González vuelve a marcar el rumbo en el conjunto perico

El Espanyol vuelve en el día de hoy al trabajo con el objetivo de llegar en la mejor forma posible al comienzo de LaLiga EA Sports. La principal novedad es la presencia de Álex Calatrava, el primer fichaje de Monchi como director deportivo perico. El exjugador del Castellón conocerá a sus nuevos compañeros y tendrá la primera toma de contacto con Manolo González, que seguirá una temporada más dirigiendo al conjunto blanquiazul.

La Ciudad Deportivo de Dani Jarque será testigo de los pertinentes reconocimientos médicos y de los entrenamientos para poner en marcha la pretemporada del Espanyol. El conjunto de Manolo González disputará durante las próximas semanas un total de seis partidos ir cogiendo ritmo de cara al pistolezado de salida en LaLiga EA Sports. En este sentido, el equipo perico debutará esta campaña contra el Levante.

Monchi activa la criba: siete regresan al Espanyol y otros siete dicen adiós

La pretemporada del Espanyol será clave para definir el futuro de muchos jugadores cuya continuidad en el equipo es incierta. En este caso, siete futbolistas que estaban cedidos volverán a la disciplina del club perico, como son Pablo Ramón, Roger Hinojo, Gragera, Bauza, Javi Hernández, Marcos Fernández, Omar Sadik. De esta manera, alguno de ellos podría buscar una nueva salida en busca de minutos, pendientes de la decisión de Monchi.

Por el contrario, hasta siete jugadores han terminado su vinculación con la entidad o acabado su cesión en el Espanyol y volverán a sus correspondientes equipos: Carlos Romero, Hugo Pérez, Calero, Terrats, Justin Smith, Charles Pickel y Cyril Ngonge. Las novedades serán diferentes en el conjunto de Manolo González, a la espera de más movimientos que pueda haber en este mercado de fichajes en el apartado de entradas y salidas.

El Espanyol afina su verano: cuatro amistosos antes del debut liguero ante el Levante

Por otro lado, el Espanyol empezará la pretemporada en Navata (Girona). En este sentido, el conjunto de Manolo González jugará sus primeros amistosos frente al Olot, el 18 de julio, y ante el Pau FC, el 21 del mismo mes. El siguiente encuentro confirmado es contra el Sabadell, el día 25. Por último, el club perico se verá las caras con tres equipos ingleses, como son el Burnley, el 29, Middlesbrough, el 1 de agosto y Convetry City, el ocho.

Todo ello, antes del esperado debut en LaLiga EA Sports, que tendrá lugar el siguiente fin de semana, el del 14, 15 y 16 de agosto. El Espanyol se estrenará contra el Levante, uno de los equipos que también sufrieron durante las últimas jornadas de campeonato por lograr la permanencia en Primera División. Hasta ello, Monchi y el resto de la dirección deportiva cuentan con margen para tener cerrado el mercado, tanto en las salidas como entradas.

El Espanyol busca refuerzos y recupera el 'fichaje de Puado

Además, Monchi, que cuenta con un plan en el mercado de fichajes, sigue definiendo a la plantilla de la siguiente temporada. El director deportivo del Espanyol sigue trabajando en reforzar las posiciones que han quedado vacías tras salidas importantes como la de Calero y Carlos Romero. Tras confirmar la continuidad de Manolo González, la tarea pasa ahora por resolver el futuro de diferentes jugadores que pueden estar en duda.

Los intereses no cesan en el Espanyol, como en el caso de Fabio Silva. Sin embargo, uno de los grandes 'fichajes' del equipo de Manolo González será la vuelta de Javi Puado, que se lesionó de gravedad a finales de 2025 y ha estado apartado de los terrenos de juego desde entonces, salvo unos minutos en dos partidos de enero. Monchi estará atento a las oportunidades que haya en el mercado, tras pagar cinco millones por el fichaje de Calatrava.