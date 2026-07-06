El plan de Monchi en el mercado de fichajes del Espanyol tras la llegada de Calatrava

El Espanyol acelera su reconstrucción con Calatrava como primer fichaje y con Monchi centrado ahora en dos nombres clave: Hartman para cubrir el hueco de Carlos Romero y Moscardo como relevo de Calero

El Espanyol ya ha anunciado el fichaje de Álex Calatrava, como primera incorporación en este mercado en el conjunto de Manolo González. Tras ello, Monchi sigue trabajando en varios frentes, sobre todo tras la salida confirmada de hasta cinco futbolistas: Ramón Terrats, Carlos Romero, Fernando Calero, Charles Pickel y Cyril Ngonge. Por ello, el director deportivo de San Fernando pone la mirada en dos nuevos nombres.

Uno de ellos es Quilindschy Hartman, defensa del Burnley, que ha descendido la pasada campaña a la segunda división de Inglaterra. El jugador de 24 años es una opción real en el Espanyol y desde la dirección deportiva esperan anunciar su fichaje cuanto antes. Misma situación con Gabriel Moscardo, que viene de estar cedido, por el PSG, en el Braga y no cuenta en los planes de Luis Enrique para la siguiente temporada.

Las claves del fichaje de Calatrava por el Espanyol

Por un lado, Calatrava llega, aparentemente, como sustituto de Ramón Terrats, que regresa a la disciplina del Villarreal tras finalizar su cesión. Por ello, el nuevo jugador del Espanyol puede actuar de mediapunta, detrás del delantero o incluso en una de las bandas, dónde ha estado principalmente posicionado en el Castellón durante el pasado curso. Por ello, podría ocupar también la plaza de Ngonge, otra de las salidas del club perico.

Este es uno de los principales planes del Espanyol, como es el de ocupar las posiciones de los jugadores que han dicho adiós al Espanyol. Además, Calatrava lleva sonando en el RCDE Stadium desde hace varios meses por su irrupción en el Castellón. El mediapunta ha logrado quince goles en 43 partidos que han sido claves para soñar en Castalia con el playoff de ascenso a Primera División, siendo fundamental para Pablo Hernández.

El lateral del Burnley que viene a cubrir el hueco de Carlos Romero

La tarea de Quilindschy Hartman en el Espanyol será una de las más complicadas, ya que llegaría como el sustituto de Carlos Romero, que ha sido de lo más destacado en el lateral izquierdo de Primera División. El defensa de Países Bajos llega tras una campaña notable en el Burnley, además de defender la elástica del Feyenoord durante las tres temporadas anteriores.

En este sentido, a sus 24 años, Hartman puede dar el salto a LaLiga EA Sports de la mano del Espanyol, que busca evitar los errores cometidos durante la segunda vuelta de la temporada a través de una importante planificación en el mercado de fichajes. Pese a tener contrato hasta 2029, su llegada al conjunto de Manolo González podría ser cuestión de tiempo.

Moscardo, un movimiento que puede agitar el mercado del Espanyol

Gabriel Moscardo se puede convertir en el segundo fichaje del Espanyol tras la llegada de Calatrava. El centrocampista apunta a ser el elegido para sustituir a Fernando Calero en el centro del campo y acompañar a algunos fijos para Manolo gonzález como Urko González o Edu Expósito, uno de los capitanes de la plantilla. Además, el brasileño podría ser una opción de peso para jugar de central si Manolo González lo considera

De esta manera, Monchi sigue trabajando en el mercado de fichajes, dónde todo parece indicar que habrá movimientos en el apartado de salidas y entradas. El Espanyol afronta una nueva temporada ilusionante en Primera División, tras conseguir finalmente la permanencia, y con tiempo suficiente para dejar a Manolo González con las armas necesarias para intentar asaltar las palzas de Europa en la siguiente campaña.

Cabe destacar que la columna vertebral del Espanyol acaba contrato el próximo año, como son los casos de jugadores como Omar El Hilali, Pol Lozano, Edu Expósito, Pere Milla, Leandro Cabrera, renovado en mayo o Kike García, entre otros. Por ello, Monchi y el resto de la dirección deportiva podrían asegurar el futuro de uno de sus futbolistas claves, sobre todo para Manolo González en el once titular.