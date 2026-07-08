Hartman avisa en su presentación con el Espanyol: "Carlos Romero lo ha hecho muy bien, pero trataré de mejorarlo"

El lateral de 24 años llega al Espanyol con buenas sensaciones y un mensaje claro: "La Premier es muy intensa, aquí el fútbol es más tranquilo" que destaca promete adaptarse rápido para "dar el 100%" en su nueva etapa en LaLiga EA Sports

Quilindschy Hartman ha sido presentado como nuevo jugador del Espanyol. El lateral, que llega procedente del Burnley, ha hablado ante los medios de comunicación para explicar sus sensaciones y ofrecer una valoración con este movimientos. El holandés ha querido destacar que tanto los jugadores como el staff "han sido muy amables", aunque necesitará adaptarse y "también al idioma".

Hartman: "Creo que la Premier es muy intensa, aquí el fútbol es mucho más tranquilo"

De esta manera, Hartman ha empezado hablando de las diferencias entre la Premier League y LaLiga: "Creo que la Premier es muy intensa. Destaca por eso. No he jugado esta liga nunca, pero vine a ver un partido en enero la temporada pasada. Aquí el fútbol es mucho más tranquilo".

Sobre sus primeras horas en el Espanyol, el defensa de 24 años ha afirmado que "todos han sido muy amables. Jugadores y staff. Todavía no ha dado tiempo a mucho, pero la primera impresión es buena. Creo que el fútbol inglés y el español son diferentes. Necesitaré adaptarme y también al idioma. Espero que el club repita el arranque de la temporada pasada".

Hartman: "He visto muchos partidos y Carlos Romero era uno de los mejores jugadores"

Por otro lado, Hartman fue preguntado por su papel en el equipo, sobre todo por el hecho de ser el sustituto de Carlos Romero: "He visto muchos partidos y, sí, era uno de los mejores jugadores. Esto me da más confianza para tratar de replicar su nivel. Lo trato de ver así, como algo positivo". El lateral ha confesado que tuvo "algunas conversaciones desde enero con Pace. Me invitó a ver el club, el estadio, la ciudad y demás".

Hartman desveló sus primeras conversaciones en el Espanyol: "He hablado mucho con Monchi. También con Pace, que desde enero ya me hablaba del club. A Manolo le conocí el otro día. Me dio la confianza de que me quería aquí y me lo transmitió. Desde los primeros los contactos fueron buenos y estoy encantado de estar aquí".

Hartman: "Desde enero sabía que quería venir aquí"

El nuevo jugador del Espanyol confesó qué le motiva más de fichar por el equipo perico: "Desde que era joven he visto mucho fútbol inglés y español. La experiencia en la Premier me ha ayudado mucho a crecer. De venir aquí me motiva mucho la ciudad. La vida es mucho más que el fútbol y creo que el 'pack' de venir aquí es muy atractivo".

Hartman habló también de sus objetivos y desveló un detalle de las negociaciones: "Lo primero es jugar mucho y bien. Ayudar al equipo a replicar el nivel del año pasado y tratar de luchar por Europa. Quiero dar lo mejor de mí. El fichaje se comenzó a gestar en enero y ya comencé a pensar en esta temporada. Era mi mejor opción. Desde enero sabía que quería venir aquí".

Hartman: "Lo único que puedo prometer es que daré el 100%"

Hartman garantizó dar el 100% como jugador del Espanyol, que anunció su fichaje en el día de ayer: "Lo único que puedo prometer es que daré el 100%. Se puede esperar eso de mí. No puedo prometer que marcaré goles o daré asistencias, pero sí que daré lo mejor de mí".

El lateral de 24 años no se 'mojó' con sus preferencias sobre el terreno de juego: "El año pasado se estuvo cerca de conseguir algo importante. Yo juego para ganar. He jugado en la selección. Es difícil saber con qué estaría contento. Lo que esta claro es que hay que luchar por mejorar la posición de la temporada pasada. Con eso estaría contento”.

Hartman: "Tengo buen manejo de balón y me gusta tenerlo"

Hartman, presentado oficialmente como nuevo futbolista del Espanyol, el día después de Calatrava, se ha querido definir como jugador: "Me siento muy cómodo con el balón. Me gusta ir para adelante y atacar. Tengo buen manejo de balón y me gusta tenerlo. No me suelo poner nervioso y es algo que puedo aportar al equipo. He jugado en grandes estadios y tengo esa experiencia".

Por último, Hartman concluyó afirmando que si en el partido que vino a ver del Espanyol se imaginaba recambio de Carlos Romero y la posibilidad de sustituirlo: "Podía imaginarlo porque desde entonces había interés. Carlos lo ha hecho muy bien, pero trataré de mejorarlo".