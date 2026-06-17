El Espanyol de Monchi toma ventaja por el fichaje de Álex Calatrava y adelanta a Celta de Vigo, Osasuna y Deportivo de la Coruña

Álex Calatrava enciende el mercado y acerca su futuro al Espanyol. El mediapunta del Castellón, una de las grandes irrupciones de la temporada, acumula pretendientes en Primera División, pero los pericos toman ventaja con Monchi al mando y un acuerdo que podría cerrarse en cuestión de días

Álex Calatrava ha sido uno de los jugadores más destacados del Castellón esta temporada. Esto ha provocado que varios equipos de Primera División hayan llamado a la puerta del futbolista de 25 años, como han sido los casos del Espanyol, Osasuna, Celta de Vigo o Deportivo de la Coruña, que ha ascendido esta campaña a LaLiga EA Sports.

Sin embargo, los pericos toman ventaja por su fichaje, con un Monchi con un papel destacado y que podría cerrar su primera llegada como director deportivo del Espanyol. Álex Calatrava lleva sonando mercados atrás como posible incorporación del conjunto de Manolo González y todo parece indicar que en esta ventana de verano de 2026 se va a hacer real el movimiento, a falta de que haya un acuerdo cerrado y definitivo entre las partes.

Los números de Álex Calatrava explotan el mercado de fichajes

Los números de Álex Calatrava esta temporada en el Castellón dan la razón al interés por parte de diferentes clubes. El mediapunta ha registrado 14 goles o ocho asistencias en 43 partidos de LaLiga Hypermotion, logrando llevar a los de Pablo Hernández a la sexta posición con 72 puntos, a uno de Las Palmas y Málaga. Además, vio puerta en el choque contra el Almería, pero no fue suficiente para pasar a la final del playoff de ascenso.

No obstante, los goles de Álex Calatrava hicieron soñar a la afición del Castellón, como en partidos contra el Málaga, del pasado 25 de abril, dónde hizo un hat-trick en La Rosaleda, o el gol y asistencia que dejó en la última jornada de LaLiga Hypermotion, ante el Eibar en Castalia. Por ello, pese a tener contrato con la entidad hasta 2028, su salida puede ser una opción real para dar el salto a Primera División.

El Espanyol acelera y se coloca en cabeza por Álex Calatrava: Monchi roza su primer fichaje

En este sentido, una vez acabada la temporada en el Castellón con el tropiezo ante el Almería, todos los focos apuntan al mercado de fichajes en el conjunto de Pablo Hernández, que incluso ha sonado para equipos de Primera División. Junto al técnico, el jugador que puede agitar la ventana de traspasos es Álex Calatrava, en el punto de mira del Espanyol, Osasuna, Celta de Vigo y Deportivo de la Coruña.

En esta batalla por el fichaje de Álex Calatrava, el Espanyol parece que es el que toma ventaja, ya que estaría muy cerca de cerrar su incorporación, como ha adelantado La Grada, siendo la primera llegada que firma Monchi desde que es director deportivo del conjunto perico. El mismo medio ha apuntado que la operación se debería de resolver en las próximas horas, a menos que aparezca un giro inesperado en las últimas horas.

Álex Calatrava podría elegir el plan de Monchi y Manolo González ante otros intereses

Cabe recordar que el Celta de Vigo se interesó por Álex Calatrava, pero todo parece indicar que el futbolista del Castellón rechaza los intereses del equipo de Claudio Giráldez, así como del Deportivo de la Coruña y Osasuna para unirse a las filas del Espanyol de Manolo González. Los pericos están en plena planificación de la plantilla, pero no hay dudas en cómo podría encajar el mediapunta de Parets.

Manolo González ha ido utilizando durante la temporada a jugadores como Edu Expósito y Urko González en el centro del campo. Sin embargo, ha habido otros como Pol Lozano, Charles Pickel o Ramón Terrats, que volverá a las filas del Villarreal tras finalizar su cesión, que también ha tenido protagonismo en esa posición. En este caso, Álex Calatrava tiende a jugar en la derecha, para posicionarse a pierna cambiada.

Por ello, como ha informado el medio anteriormente citado, el Espanyol podría cerrar el acuerdo por el fichaje de Calatrava en los próximos días, en el que sería el primer movimiento del mercado en un equipo que ha sufrido en la segunda vuelta de la temporada.