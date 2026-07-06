Fernando Alonso, ahora sí, lanza un ultimátum a Aston Martin

El piloto asturiano se ha tomado con filosofía sus pobres resultados cosechados en Silverstone, pero le ha dejado claro a la escudería que lo ocurrido en tierras británicas no debe pasar más en el futuro

Me río por no llorar. Eso o algo parecido debe estar pensando Fernando Alonso en su aciaga temporada 2026 en Aston Martin. El asturiano está sufriendo todo tipo de problemas con su monoplaza y en la casa británica no sabe ya qué pieza tocar para no estropearlo más.

Este pasado domingo le tocó partir en la última plaza de la parrilla de salida tras una 'Qualy' sin ritmo alguno. Hasta su compañero Lance Stroll salió por delante de él. Pero para colmo para el ovetense, su coche se le quedó parado en la vuelta de formación. Afortunadamente pudo arrancarlo de nuevo, pero comenzó la carrera desde el pit-lane, algo que no terminó influyéndole en su resultado final.

Y con rotundidad y lanzando un mensaje a modo de ultimátum, el bicampeón del mundo comentó lo sucedido en cuanto se bajó del monoplaza. Dejó claro que ese tipo de errores no pueden repetirse cuando le entreguen el AMR26 B, previsto para el certamen de Hungría.

"No tengo una respuesta para el problema de la vuelta de formación. El coche se apagó por sí solo, así que intenté volver a arrancar el motor y, desde ese momento, todo funcionó bien. Tenemos que aprender qué pasó", explicó Alonso tras la carrera.

Aunque algunos le quitaron importancia por el lugar que ocupaba en la parrilla, Fernando prefiere avisar: "Obviamente, cuando el coche sea más rápido, no queremos este tipo de problemas, estos fallos no pueden pasar".

Un fin de semana de experimentos para Alonso

A Silverstone, Aston Martin llegó con una idea muy clara: a falta de mejoras, buenos son los experimentos que se hagan.

Fernando Alonso es consciente de que el objetivo ya no está en esta temporada, sino en la siguiente: "Exactamente. Estamos recopilando datos para el equipo. Ojalá encuentren algo en esos datos que pueda ayudar al desarrollo del coche y nosotros seguiremos pilotando tan rápido como podamos".

El Gran Premio de Hungría, la clave

Aunque en un principio Fernando Alonso y Aston Martin fijaron la llegada de las mejoras para después del verano, finalmente estas llegarán antes. Será en el Gran Premio de Hungría cuando el equipo británico presente ese segundo modelo del AMR26 que tanto espera el piloto español.

Honda ya ha avisado de que no habrá milagros, pero Adrian Newey confía en poder entregarle un arma mucho más competitiva al asturiano, al menos, para que compita hasta el final del curso.

Antes de la cita húngara, les queda la parada de Bélgica, que llegará dentro de dos semanas y que será otro fin de semana para realizar probaturas. Y mientras tanto, al bueno de Alonso no le queda otra que ser positivo y optimista con sus mensajes.

"Estamos trabajando bien todos juntos y ojalá que veamos algunas mejoras en la segunda parte del año", manifestó, tras el Gran Premio de Gran Bretaña.

Con 32 victorias y 106 podios en la Fórmula Uno y a menos de un mes para cumplir 45 primaveras, Alonso tiene actualmente el peor coche de la parrilla, dicho por todos y evidenciado por los números. Pese a ello, el asturiano cree que todo puede cambiar en cuanto le den el coche que necesita.