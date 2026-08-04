El Aston Villa aprieta por Ruggeri

El lateral izquierdo se piensa la oferta de los de Emery que para el club rojiblanco supondría reactivar su capacidad de seguir fichando jugadores en este mercado de verano

Matteo Ruggeri podría cambiar de aires y salir del Atlético de Madrid, si finalmente las partes aceptan la propuesta del Aston Villa para hacerse con sus servicios. Un movimiento que ha tomado fuerza en las últimas horas y que supondría la salida del lateral izquierdo del club rojiblanco, quien precisamente para esa posición ha firmado este verano a Alejandro Grimaldo.

Después de que con anterioridad aparecieran equipos como la Juventus o la Roma, el Aston Villa ha entrado en escena recientemente y lo ha hecho con determinación por Ruggeri. Según Marca, es el futbolista italiano el que debe decidir ahora si acepta marcharse con Unai Emery. Un asunto que podría ser inminente en caso de que la decisión fuera afirmativa.

La llegada de Grimaldo coloca en un segundo plano a Ruggeri

El asunto se ha movido hasta el punto de que los agentes de Ruggeri han estado en El Cerro, lugar de concentración del Atlético de Madrid, después de mantener una reunión con Mateu Alemany, director de fútbol de la entidad rojiblanca. El jugador italiano tiene cuatro años más de contrato con los rojiblancos, aunque eso no sería un impedimento para su venta.

Ruggeri fue pieza clave en el Atlético de Madrid la pasada temporada, donde la falta de efectivos en el carril zurdo le hicieron indiscutible para Diego Pablo Simeone. Esta temporada las circunstancias han variado. La llegada de Grimaldo al lateral, después de que también lo intentará el club con Marc Cucurella, relegan a Ruggeri a un segundo plano inicialmente.

La apuesta del Atlético por Grimaldo es evidente y aparecen otras opciones, como la Hancko para cubrir esa zona si hiciera falta en alguna ocasión o también el canterano Arnau Solà. El caso es que Ruggeri ahora tiene la última palabra si acepta salir para enrolarse en el Aston Villa, que conquistó la Europa League la pasada campaña, y dejar el club rojiblanco un año después de su llegada.

El Atlético de Madrid, abierto a la salida de Ruggeri para hacer caja

El Atlético de Madrid daría el visto bueno a la operación, dado que necesita hacer caja para continuar con su trabajo de fichajes este verano, después de que llegaran futbolistas como el propio Grimaldo, Morten Hjulmand y Kang-in Lee. En ese sentido Ruggeri y el deseo del Aston Villa podría dejar una interesante cantidad para que el club siga moviéndose en el marcado.

Hay que recordar que Ruggeri firmó por el Atlético de Madrid la pasada temporada procedente de la Atalanta. Los colchoneros pagaron 16 millones de euros a los italianos por un futbolista que firmó hasta junio de 2030. La posible salida al Aston Villa generaría una plusvalía, dado que los ingleses ofrecen más dinero del que pagó la entidad rojiblanca la pasada campaña.

Los números de la pasada temporada señalan el peso que tuvo Ruggeri en las alineaciones de Simeone. Fueron 47 los partidos en los que participó el italiano entre las distintas competiciones. En 39 de ellos lo hizo como titular. El lateral dio siete asistencias de gol, aunque no llegó a marcar.