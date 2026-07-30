Unicaja recula con Willy Hernangómez y ya busca otro pívot

El conjunto de la Costa del Sol deja claro que su planificación no está ni mucho menos cerrada con el objetivo de resarcirse de lo ocurrido el curso anterior, cuando ni siquiera fueron capaces de entrar en puestos de playoff

El verano de Unicaja Málaga está teniendo de todo un poco. Primero se llevaron por sorpresa a Txus Vidorreta para su banquillo cuando este lo tenía todo hecho con el Casademont Zaragoza, después pescaron dos de los mejores jugadores de la Liga ACB como son Melwin Pantzar y Cameron Hunt y, por último, dieron forma al rumor de Willy Hernangómez concretando su llegada como fichaje estrella. Pues bien, han reculado con el pívot.

Unicaja recula con Willy Hernangómez

Tras vivir tres años en el Barça con más sombras que luces, el veterano pívot parecía arribar a la Costa del Sol con todas las de la ley; sin embargo, ha sido el director deportivo de la escuadra andaluza, Juanma Rodríguez, quien no solo ha aclarado la situación de Willy, sino que incluso ha anunciado que van ya a por otro pívot.

Atendiendo a SER Deportivos Málaga, el ejecutivo del Unicaja no se ha mordido la lengua lo más mínimo a la hora de hablar del mayor de los hermanos Hernangómez. Así, y al ser cuestionado por el hecho de si ha costado mucho conseguir la contratación del center como nueva estrella del equipo, echa el freno de inmediato.

"Bueno, yo no diría que fichaje estrella, yo diría que un fichaje más... ¿no? No empecemos a meterle presión al chico. No hay que meterle presión", reitera tras pararse un par de segundos a pensar la respuesta sobre un jugador del que sin duda se espera mucho en el Martín Carpena.

La llegada de otro pívot, confirmada

A la espera de conocer qué rol exacto tiene Willy Hernangómez con Txus Vidorreta, lo que está claro es que en caso alguno será la única opción que maneje en la pintura, ya que Juanma Rodríguez ha asegurado que se busca un 'tres-cuatro' y también un 'cinco' con los que completar la plantilla. Además, no se descarta que ese último fichaje termine siendo un 4,5 dependiendo de lo que ofrezca el mercado.

Profundizando en lo que se busca para la pintura, el director deportivo de los costasoleños recalca que se trataría de un perfil distinto a Willy Hernangómez y Kravish. Además, recalca que Noua es un jugador muy diferente a Tyson y que por tanto se complementan muy bien.

La hora de la reivindicación para Willy

Así es. Tras firmar hace tres años con el Barça con la meta de hacer historia en el Palau Blaugrana, su salida de la entidad de la Ciudad Condal se ha producido por la puerta de atrás; tanto es así que en verano de 2025 el club ya intentó deshacerse de él sin conseguirlo.

Ahora, con un técnico amante del pick-and-roll como Txus Vidorreta y la sensación de un comienzo fresco e ilusionante en uno de los equipos punteros del baloncesto nacional, se espera que dé un paso al frente para mostrar esas cualidades que le llevaron a ser un fijo en la NBA durante siete años consecutivos.