El Obradoiro se pone las pilas y ya va por cinco fichajes

El conjunto recién ascendido a la Liga ACB está dando forma a un plantel con el que espera competir con garantías de cara a terminar logrando la permanencia y establecerse en la élite del baloncesto nacional

El Monbus Obradoiro está haciendo los deberes. Si lograr el ascenso a la Liga ACB fue una enorme alegría, no por ello se han dormido en los laureles a la hora de confeccionar la plantilla de la campaña 2026-27, la cual debe pelear por una permanencia que estará cara. Pues bien, con ese objetivo han cerrado ya siete fichajes, el último el del pívot internacional dominicano Joel Soriano.

Joel Soriano, el último en llegar

Tras dos años en Primera FEB, el Obradoiro ha pisado el acelerador hasta el punto de hacerse con un jugador con experiencia en la primera categoría del baloncesto nacional, un Joel Soriano de 26 años al que presentan con estas palabras.

"Joel Soriano es un pívot de gran capacidad física, que destaca por su dominio del rebote, su presencia en la pintura y su capacidad para aportar energía en ambos lados de la cancha", destacó el club gallego en un comunicado.

Nacido en Yonkers (Nueva York) e internacional absoluto con la República Dominicana, Soriano desarrolló gran parte de su formación en el baloncesto universitario estadounidense.Tras su paso por Fordham y St. John's, donde se consolidó como uno de los interiores más destacados de la conferencia Big East, inició su carrera profesional en la G League y en la liga puertorriqueña antes de dar el salto al baloncesto europeo.

Los cinco fichajes del Obradoiro

Como decíamos, Soriano sabe lo que es disputar la Liga Endesa, ya que en las dos últimas temporadas formó parte del Valencia Basket y el Casademont Zaragoza, si bien es cierto que finalizó el pasado curso en el Ratiopharm Ulm alemán. Con el conjunto germano disputó 12 encuentros de la Bundesliga, en los que promedió 9,9 puntos y 4,2 rebotes en 16,6 minutos por partido.

A la espera de que puedan llegar más refuerzos, Joel Soriano es el quinto fichaje del Obradoiro tras Caleb Agada (Lleida), Leo Meindl (San Pablo Burgos), Brandon Childress (Bursaspor) y Alonso Faure (Oviedo Baloncesto).

Más allá de los fichajes, lo cierto es que los gallegos han apostado por mantener una parte importante del bloque que logró el ascenso a la ACB. Continúan en la plantilla Alex Barcello, Sergi Quintela, Yunio Barrueta, Diogo Brito, Olle Lundqvist, Alejandro Galán y Felipe Dos Anjos, quienes aportarán continuidad al proyecto en su regreso a la máxima categoría.