El Milan se frota las manos con la venta de Chukwueze

El Fulham acelera para cerrar el fichaje definitivo de Samuel Chukwueze tras su gran rendimiento en la Premier League

El futuro de Samuel Chukwueze parece cada vez más lejos de Italia y más ligado a la Premier League. El extremo nigeriano, actualmente cedido en el Fulham, ha logrado recuperar sensaciones y protagonismo en Londres, lo que ha llevado al club inglés a plantearse seriamente su continuidad a largo plazo. Tras meses de evaluaciones positivas, todo apunta a que su etapa en el Milan está próxima a cerrarse de manera definitiva.

El Fulham apuesta fuerte por su continuidad

El conjunto londinense ha quedado plenamente satisfecho con el rendimiento del futbolista de 26 años. Su impacto en el equipo, tanto en términos de juego como de resultados, ha reforzado la idea de que puede ser una pieza importante dentro del proyecto deportivo. En este sentido, el Fulham ya ha trasladado su intención de ejecutar la opción de compra incluida en el acuerdo de cesión.

Dicha cláusula está fijada en 24 millones de euros, una cifra que el club inglés estaría dispuesto a asumir sin grandes objeciones. Además, el entorno del jugador también ve con buenos ojos esta operación, ya que Chukwueze ha encontrado estabilidad y confianza en el fútbol inglés, rodeado además de compañeros de selección como Calvin Bassey y Alex Iwobi.

Una operación clave para las finanzas del Milan

Desde la perspectiva del Milan, la posible venta representa una inyección económica significativa de cara al próximo mercado de fichajes. El club italiano podría ingresar no solo los 24 millones pactados, sino también hasta 4 millones adicionales en variables, dependiendo del rendimiento del jugador en su nueva etapa.

Este ingreso permitiría a la entidad rossonera recuperar una parte importante de la inversión realizada anteriormente y, al mismo tiempo, liberar recursos para reforzar otras posiciones del equipo. La dirección deportiva ya contempla esta operación como un movimiento estratégico dentro de su planificación estival.

El renacer del extremo en Inglaterra

El paso de Chukwueze por el Fulham ha supuesto un auténtico renacimiento deportivo. Tras un periodo irregular en el Milan, el atacante ha vuelto a mostrar su mejor versión en la liga inglesa. Uno de los momentos más destacados de su temporada fue su brillante actuación ante el Manchester City, donde firmó un doblete que confirmó su gran estado de forma.

Este tipo de actuaciones han sido determinantes para convencer al club inglés, que considera al jugador un elemento diferencial en su ataque. Su velocidad, desborde y capacidad para generar peligro constante han encajado perfectamente en el estilo del equipo.

A la espera de la confirmación oficial

Aunque todavía no se ha formalizado el acuerdo de manera definitiva, las conversaciones entre ambas entidades están avanzadas y el desenlace parece cuestión de tiempo. Desde Milan se mantienen a la espera de los pasos administrativos finales que permitan cerrar la operación en las próximas semanas.

Por su parte, el jugador ya ha dado el visto bueno a continuar en Londres, lo que facilita aún más las negociaciones. Si todo sigue el curso previsto, el traspaso podría oficializarse antes del inicio del mercado de verano, consolidando así una operación beneficiosa para todas las partes implicadas.