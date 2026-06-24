Solución exótica para resolver la salida de Fábio Cardoso del Sevilla

El club nervionense ya le ha comunicado que no cuenta para el nuevo proyecto y el regreso a Oriente Medio, deseado por el central, se postula como su destino más probable

El Sevilla necesita acelerar la 'operación salida' para desatascar la planificación una vez anunciados los tres primeros fichajes y José Ignacio Navarro se centra ahora mismo en este apartado para desprenderse de los futbolistas que no cuentan para García Plaza.

Entre ellos, se encuentra Fábio Cardoso, fichado el verano pasado por Antonio Cordón a coste cero y que apenas contó con minutos en Nervión, y todos con Almeyda. Y es que García Plaza no lo consideró en ningún momento y le sumió más si cabe en el ostracismo, hasta el punto de que no lo convocó en tres de los nueve partidos dirigidos por el madrileño.

El Sevilla ya le ha comunicado que no cuenta para la próxima temporada

Esta redacción ya reveló que el futbolista luso, con contrato hasta 2028, no pondría problemas para salir en el caso de que el club le comunicara que no entra en los planes para la próxima campaña, lo que, por entonces no se había producido.

Sin embargo, ESTADIO Deportivo ha podido saber que la entidad de Eduardo Dato ya le ha transmitido que tiene la puerta de salida abierta en esta ventana estival y que lo más conveniente será que busque acomodo.

El Sevilla, al no haber invertido nada en su fichaje, facilitará su marcha tras una temporada sin ningún protagonismo y como el último central en la lista de García Plaza.

Se le ha vinculado con el Sao Paulo, pero su entorno lo niega

Por ello, sus agentes ya lo están moviendo en diversos mercados para encontrar un nuevo destino y desde Brasil se asegura que ha sido ofrecido al Pao Paulo. Según dicha información, su nombre estaría sobre la mesa del club paulista, donde estudiarían esta vía como una oportunidad de mercado.

No obstante, desde su entorno niegan a ED por ahora esta posibilidad, a la par que aseguran que no tiene nada cerrado a día de hoy con ningún club para proseguir con su carrera. Dentro de este contexto, tendría sentido su vuelta a Portugal, pero las fuentes consultadas por este medio lo ven "difícil" a estas alturas del mercado, descartando su continuidad en España.

El regreso a Oriente Medio, una posibilidad que gana fuerza

Dentro de este contextogana fuerza su regreso al fútbol árabe, donde estuvo cedido en el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos por el Oporto. Y es que a Fabio le seduce la vía de Oriente Medio y ya se le ha presentado una posibilidad según aseguran a ESTADIO Deportivo.

La realidad es que a Fábio Cardoso, a sus 32 años, le habría gustado quedarse, convencido de que podría revertir la situación pese a la continuidad de García Plaza, pero no desea convertirse en ningún problema para la entidad sevillista y no dificultará su adiós siempre y cuando llamen a su puerta con una propuesta que le interese. La verdad es que su comportamiento en el vestuario sevillista siempre ha sido ejemplar, a la espera de oportunidades que no llegaron.

Así las cosas, su aventura como sevillista llegará a su fin este verano una vez que el club le ha comunicado que no cuenta en Sevilla 26/27.