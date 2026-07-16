Theo Zidane vuelve a elegir al Córdoba y firma una inesperada renovación

El centrocampista francés y el Córdoba llegan a un acuerdo para volver a unir sus caminos, cuando Théo ya estaba en el mercado y con otras ofertas sobre la mesa

La historia entre Théo Zidane y el Córdoba CF seguirá alargándose. Así lo ha hecho oficial el club andaluz, anunciando una inesperada renovación del centrocampista francés, que esta temporada apenas ha tenido minutos ni continuidad y que ya tenía otras ofertas sobre la mesa. El hijo del mítico Zinedine Zidane volverá a competir en La Liga Hypermotion defendiendo los colores blanquiverdes.

El jugador francés y el equipo que dirige Iván Aina han decidido seguir ligados por una temporada más, hasta junio de 2027, sellando así su tercera unión a pesar de haber quedado como agente libre hace un mes.

El Córdoba hace oficial la renovación de Théo Zidane

Este jueves el Córdoba ha publicado el comunicado oficial anunciando que Théo Zidane volverá a ser parte de la plantilla blanquiverde, reincorporándose a los entrenamientos ya que han puesto en marcha la pretemporada. El centrocampista francés cumplió contrato el pasado mes de junio y desde entonces lleva como agente libre en el mercado.

Pocos esperaban ya una renovación con el equipo del Nuevo Arcángel, pero de forma inesperada ha llegado este acuerdo, que permitirá que Zidane siga compitiendo en la Segunda división del fútbol español. Lo hace afrontando una tercera temporada con el Córdoba, después de que su rendimiento y oportunidades bajaran en el segundo año, también a causa de una operación de por medio.

Los motivos de Théo Zidane para renovar con el Córdoba

El primero de ellos es Iván Aina, un entrenador que siempre ha apostado por él incluso con las lesiones de por medio. La primera temporada de Théo en el Córdoba fue muy positiva, convirtiéndose en un jugador destacado en el centro del campo y anotando hasta cinco dianas para ayudar al ataque. Sin embargo, su segundo año fue mucho más duro ya que tuvo que someterse a cirugía por una lesión en un disco intervertebral, que le tuvo tres meses alejado de los terrenos de juego.

Por ello, su continuidad se había quedado en 'stand by', pero sus caminos han vuelto a unirse cuando aún tampoco se habían separado. De esta forma, el equipo cordobés incorpora otro refuerzo a su plantilla, puesto que ya no contaban con él. El nuevo contrato de Zidane, que recordamos que sólo es por una temporada más, le vincula al centro del campo, apoyado por compañeros como Isma Ruiz, Yussi Diarra, Eder García o Damián Cáceres, los jugadores que tiene Aina disponibles para controlar el juego del Córdoba.