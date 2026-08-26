Aday Mara se ofrece y encuentra respuesta: "A cada uno le llegará su momento"

El pívot español de los Thunder es el gran protagonista del regreso de la selección española masculina tras el verano

Sin Santi Aldama, pero con las otras cuatro estrellas españolas que jugarán este año en la NBA. Así se presenta el regreso de la selección española de baloncesto masculino a la fase de clasificación para el Mundial 2027, en una segunda fase que abre en Zaragoza ante Portugal.

Será el regreso, también, a un Príncipe Felipe que ha acogido partidos históricos del combinado nacional y tendrá un gran protagonista: Aday Mara.

El nuevo jugador de los Oklahoma City Thunder salió hace tres años de la capital maña para tratar de conquistar las Américas y, aunque sufrió dos años en UCLA, lo ha logrado.

El seleccionador español, Chus Mateo, no ha dudado en llamarlo para estas Ventanas FIBA y será uno de los nombres a seguir en La Familia. "Aday ha tenido que trabajar mucho, que sacrificarse mucho", indicaba el madrileño en referencia a esos dos primeros años en Estados Unidos "que no fueron fáciles para él". Sin embargo, su persistencia la ha culminado "con un hito", al ser el primer español en ganar la NCAA.

Mateo es optimista con lo que viene con Mara, con Baba Miller, con De Larrea... pero pide paciencia. "Ahora tocan unos años en los que esperemos recoger el fruto que se ha ido sembrando, gracias al buen trabajo de las de los clubs españoles y de los entrenadores españoles. (...) Pero, obviamente, como con él, con el resto de los jóvenes hemos de ser cautos, hemos de tener paciencia", avisa el ex del Real Madrid.

"Hemos dejado que maduren en sus tiempos y a cada uno le llegará su momento, porque son realmente jugadores de muchísimo nivel", añade el seleccionador español.

Aday Mara, emocionado de jugar en casa

El propio Aday Mara admitía estar "súper contento" de lo que está viviendo, se ofrece para liderar al equipo español en Zaragoza y de poder debutar con la selección absoluta en casa. En este sentido, admite su "emoción", ya que es un lugar y un pabellón en el que ha jugado desde infantiles.

"La verdad es que no me puedo quejar de las últimas cosas que me están pasando", indica el pívot maño, que, como decía Chus Mateo, quiere tener los pies en el suelo. "Hay que ir poco a poco y con la misma mentalidad de siempre, que es la de seguir cada día y seguir mejorando", reconoce.

Mara quiere disfrutar de ese reencuentro con la afición zaragozana, pide un lleno en el Príncipe Felipe y lo argumenta en que "va a ser un buen partido" y a un grupo que disfruta "compitiendo y jugando".

Zaragoza, doblete con la selección masculina y femenina

Es la misma petición que hace la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, que se felicitaba de regresar a Zaragoza, algo que "supone siempre alegría".

Se trata de una afición "que no deja nunca solo a su equipo y para nosotros, como selección, llegar a una ciudad donde se respira baloncesto femenino en cada rincón, pues la verdad es que es una gozada".

Zaragoza no sólo acogerá el duelo entre España y Portugal este viernes, sino que, durante el fin de semana, la selección femenina jugará ante China y Mali a apenas unos días de que arranque el Mundial femenino 2026.