James Harden cierra el último culebrón de la NBA y firma por tres años

Cobrará 97 millones y pasará a ser, tras LeBron James, Kevin Durant y Stephen Curry, el cuarto jugador que pasa de los 500 millones ganados en su carrera en la Liga norteamericana

Otro de los culebrones que más se han alargado este verano en la NBA toca a su fin y, como se esperaba, con el final deseado por todos. James Harden ha renovado su contrato con los Cleveland Cavaliers por tres temporadas tras unos meses de espera en los que el escolta dio tiempo a su equipo para que hiciera los ajustes necesarios y mejorara su plantilla.

El MVP de la temporada 2017/18 recaló el pasado febrero en los Cavaliers y su concurso resultó clave para que el equipo de Cleveland alcanzara las finales de la Conferencia Este en los últimos 'play offs'.

A la finalización de la temporada, Harden rechazó su opción de jugador por 42,3 millones de dólares mientras negociaba un contrato de dos o tres años de duración.

El favor de Harden a los Cavaliers

El ex de los Clippers le dio libertad financiera y tiempo a Cleveland para realizar otros movimientos en la plantilla antes de cerrar su contrato. Fruto de ello llegó este miércoles el alero de 23 años Peyton Watson, procedente de los Nuggets, como parte de un intercambio entre cinco equipos en el que salió Max Strus.

Tras cerrar esta ansiada operación era el turno de James Harden y menos de 24 horas después ya ha hecho oficial su continuidad en los Cavaliers por las tres próximas campañas, por lo que cuando acabe este contrato estará a punto de cumplir los 40 años -cumple 37 la próxima semana-.

El acuerdo se ha cerrado, según ESPN, por 97 millones de dólares, aunque el escolta de Los Angeles tendrá la opción de jugador en la temporada 28-29. Además, Harden ha logrado una cláusula por la que los Cavaliers estarían obligados a pagarle un porcentaje si le traspasan a otra franquicia.

Harden y el club de los 500

Con esos 97 millones, Harden pasa a formar parte del club de los 500, los jugadores que han ganado esa cifra en toda su carrera en la NBA. Hasta ahora sólo lo habían logrado LeBron James, Kevin Durant y Stephen Curry. Él será el cuarto.

El escolta californiano llegó a Cleveland en febrero de este año procedente de Los Angeles Clippers en el intercambio que envió a Darius Garland a Los Angeles y una segunda ronda del Draft para los Cavaliers.

Pese a llegar a un equipo ya formado, entró de pie y fue clave en la mejoría de final de temporada. Promedió en la Liga regular 20.5 puntos y 7.7 asistencias y, en los play offs, 19.2 puntos, 5.5 asistencias y 5.1 rebotes. Los New York Knicks, luego campeones, frenaron su progresión en las Finales de forma contundente.