Dennis Rodman recibe una suculenta propuesta para volver a la pista

Ofer Yannay, propietario del Hapoel IBI Tel Aviv, le ha hecho una propuesta muy seria al que todavía sigue siendo una de las mayores leyendas reboteadoras de la historia de la NBA

Los años pasan y hay deportistas que perduran en la memoria de todos. Incluso se convierten en referentes de generaciones que ni siquiera les han visto en directo. Y este es el caso de Dennis Rodman, que sigue siendo una de las mayores leyendas reboteadoras de la historia de la NBA.

Por eso, Ofer Yannay, propietario del Hapoel IBI Tel Aviv, ha decidido plantearle una propuesta con la que el exjugador norteamericano podría regresar a la pista. Concretamente, el dirigente del conjunto israelí quiere que Dennis Rodman imparte una clase magistral a los jugadores de su equipo.

Según ha adelantado el medio israelí Sport5, Yannay quiere poner fin a uno de los problemas que todavía arrastra su equipo de temporadas anteriores. Y en su mente está el artículo que escribió el propio Rodman sobre ello hace ya años: “Todavía tenemos que conseguir más rebotes. Hace muchos años, leí tu artículo sobre cómo convertiste el rebote en una ciencia exacta. Me fascinó la forma en que describías el estudio de los ángulos de tiro, el efecto del balón, su rebote en el aro y dónde tenías que estar antes de que nadie supiera siquiera hacia dónde iba el balón. Ese artículo se me quedó grabado”.

“En lugar de hablar de rebotes, ¿por qué no invitar a quien los convirtió en un arte? Sería un honor invitarlo a Tel Aviv como mi invitado personal y como invitado del Hapoel Tel Aviv”, añadió el máximo dirigente del Hapoel.

En este sentido, el máximo deseo de Yannay es poder incorporarlo al staff técnico incluso, de manera que trabaje con la plantilla en el día a día.

La primera oferta ya está encima de su mesa

Por el momento, para dicha tesis doctoral del rebota, el máximo mandatario del conjunto israelí ya ha presentado su primera oferta: 100.000 dólares, billetes de avión en clase ejecutiva y alojamiento en un hotel de lujo para él y hasta tres acompañantes.

El programa tendría una duración de tres días e incluiría un seminario con los jugadores, una entrevista VIP con los medios, una cena conjunta y acceso exclusivo a la vida nocturna de Tel Aviv.

Y es que Yannay se las sabe todas. Y con esta visita pretende también promocionar al club en Estados Unidos, ya que sabe que cualquier paso que da Rodman en su vida privada es motivo de interés en tierras norteamericanas.

Así, el Hapoel pretende aprovechar el material audiovisual generado durante la estancia del exjugador para potenciar su imagen y su alcance global: “El contenido multimedia filmado durante la visita estará disponible para uso de los medios, el marketing y la promoción del club”.

Por último, Yannay ha concluido su seducción con el siguiente mensaje a Rodman: “Le prometo una cosa: recibirá mucho cariño aquí, de mi parte, de nuestro club y, sobre todo, de los miles de apasionados hinchas del Hapoel Tel Aviv. En los últimos años, Israel ha atravesado una guerra muy difícil. Ahora, más que nunca, es un momento ideal para venir, traer alegría, vivir experiencias, disfrutar y estar con nosotros. Sería un placer recibirlo en Tel Aviv”.