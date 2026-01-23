Trinity Rodman, la hija de una leyenda de la NBA rompe el techo salarial del fútbol femenino

La delantera renueva con el Washington Spirit de la NWSL y se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo

Trinity Rodman, La nueva futbolista mejor pagada del mundo es hija de una leyenda de la NBA.@trinity_rodman

La carrera de Trinity Rodman ha dado un salto definitivo. La futbolista estadounidense, hija de la gran leyenda de la NBA Dennis Rodman, se ha convertido en la jugadora mejor pagada del mundo tras renovar su contrato con el Washington Spirit hasta 2028. Así lo confirmó su agente, Mike Senkowski, de Upper 90 Sports Group, en declaraciones a ESPN.

El nuevo acuerdo supera los dos millones de dólares anuales, una cifra nunca vista en el fútbol femenino. De esta manera, Rodman deja muy atrás su anterior extensión firmada en 2022, que era de cuatro años y 1,1 millones de dólares, y que finalizaba el 31 de diciembre de 2025, una vez concluida su etapa como jugadora con contrato de novata.

Una carrera ligada al Washington Spirit

A sus 23 años, Rodman ha desarrollado toda su carrera profesional en el Spirit. El club la seleccionó en la segunda posición del draft de la NWSL de 2021, convirtiéndola en la jugadora más joven en ser elegida en ese momento, con solo 18 años. Desde el primer momento, su impacto fue inmediato.

En su temporada de debut, Rodman fue nombrada Novata del Año y el Spirit se proclamó campeón de la liga. La delantera resultó decisiva en la final, asistiendo a Kelley O’Hara en el gol que dio el título al conjunto de Washington. Aquel curso marcó el inicio de una progresión constante que la ha llevado a convertirse en una de las grandes referencias del campeonato.

En los años siguientes, el Spirit volvió a alcanzar el Campeonato de la NWSL en 2024 y 2025, aunque en ambas ocasiones cayó ante Orlando Pride y Gotham FC, respectivamente. En total, Rodman acumula 28 goles y 17 asistencias en 97 partidos oficiales, números que reflejan su importancia dentro del equipo y su condición de futbolista insustituible.

Una renovación que puso a prueba a la NWSL

Antes de cerrarse este nuevo contrato, el Spirit había presentado una oferta multimillonaria diferente que fue rechazada por la NWSL al considerar que no respetaba el "espíritu" de las normas salariales de la competición. Esta decisión generó una fuerte polémica.

El rechazo llevó a la Asociación de Jugadoras de la NWSL a presentar una queja formal en nombre de Rodman, que fue desestimada por la liga y podría acabar dirimiéndose en un proceso de arbitraje. El caso llegó a poner en duda la capacidad de la NWSL para retener a sus grandes estrellas frente a las importantes ofertas procedentes de Inglaterra.

Finalmente, la firma del nuevo acuerdo con el Spirit, entrenado por Adrián González, puso fin a un culebrón que se había alargado durante meses.

Más allá del apellido Rodman

Ser hija de Dennis Rodman ha situado siempre a Trinity en el foco mediático. En una entrevista en el pódcast 'Call Her Daddy', la futbolista fue especialmente dura al referirse a su padre, del que llegó a decir que "no es un padre, tal vez por sangre, pero nada más”. También destacó el papel fundamental de su madre, Michelle Moyer, quien protegió a sus hijos del estilo de vida del exjugador de la NBA.

Con esta renovación, Trinity Rodman no simplemente alcanza la cima salarial del fútbol femenino, sino que protagoniza una operación que marca un antes y un después, obligando a la NWSL a adaptarse para atraer y retener a sus grandes referentes.