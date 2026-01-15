El Barcelona supera al Real Madrid en ingresos en la pasada Champions

El conjunto culé solo ha sido superado por el Arsenal, vencedor de la Champions femenina

El Barcelona ha sido el equipo español que más ingresos obtuvo en la Champions pasada.Cordon Press

El FC Barcelona volvió a demostrar su peso en el fútbol europeo no solo a nivel deportivo, sino también económico. El conjunto azulgrana fue el club español que más ingresos obtuvo en la Liga de Campeones Femenina 2024-2025, superando con claridad al Real Madrid, pese a no lograr revalidar el título.

El club culé alcanzó la final del torneo, disputada el pasado 24 de mayo en el Estadio José Alvalade, donde cayó por la mínima (1-0) ante el Arsenal. Aun así, su condición de finalista le permitió cerrar la competición con 1,21 millones de euros en ingresos, una cifra que confirma su posición como una de las grandes potencias del fútbol femenino europeo.

Desglose de los ingresos azulgranas

Los 1.210.000 euros obtenidos por el Barcelona proceden de distintas fases del torneo. En primer lugar, el club ingresó 400.000 euros por su participación en la fase de grupos, a los que se sumaron 270.000 euros adicionales por los resultados obtenidos en esa primera ronda. Posteriormente, el pase a cuartos de final reportó 160.000 euros, mientras que la clasificación para semifinales añadió 180.000 euros más. Finalmente, el hecho de disputar la final permitió al Barça ingresar otros 200.000 euros.

En total, la UEFA repartió 18,39 millones de euros entre todos los clubes participantes en la competición, una cifra que refleja el crecimiento progresivo del fútbol femenino, aunque todavía lejos de los ingresos que genera el torneo masculino.

Solo el Arsenal, por delante

El único club que superó al Barcelona en ingresos fue el Arsenal, campeón del torneo, que alcanzó los 1.505.000 euros. Por detrás del conjunto azulgrana aparecen equipos históricos del fútbol femenino europeo como el Olympique de Lyon, con 1.060.000 euros, la misma cantidad que ingresó el Chelsea, dirigido por Sonia Bompastor.

Estos datos confirman que el Barcelona se mantiene en la élite tanto en resultados deportivos como en impacto económico dentro del panorama continental.

El Real Madrid, lejos del Barça

El Real Madrid, por su parte, fue el otro club español que participó en la pasada edición desde la fase de grupos. El conjunto blanco ingresó 860.000 euros, tras caer eliminado en los cuartos de final precisamente ante el Arsenal. La diferencia respecto al Barcelona asciende a 350.000 euros, una brecha que refleja la mayor regularidad del equipo azulgrana en las rondas finales del torneo.

De cara a la presente edición, el Real Madrid podría volver a quedarse en cuartos de final, ya que en esa ronda se enfrentaría al propio Barcelona. Antes, deberá superar al Paris FC, con la ida prevista para el 11 de febrero y la vuelta el 18 de febrero.

Posible semifinal española

En ese mismo lado del cuadro aparece el Atlético de Madrid, que buscará seguir avanzando en la competición. Las rojiblancas deberán superar primero al Manchester United -con partidos el 12 y 19 de febrero- y, posteriormente, al Bayern de Múnich en cuartos. De cumplirse los pronósticos, podría darse una semifinal española, un nuevo síntoma del crecimiento del fútbol femenino nacional en Europa.