Real Madrid - Barcelona, el 'gordo' en el sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina

El conjunto merengue ha quedado emparejado con el azulgrana para los cuartos del torneo español, en una cita que tendrá lugar entre el día tres y cinco de febrero, sin fecha confirmada todavía

El sorteo de los cuartos de la Copa de la Reina ya ha tenido lugar en el día de hoy. De esta manera, ocho equipos han conocido su suerte y el rival al que se tendrán que medir para poder alcanzar las semifinales de dicho campeonato. Entre otros emparejamientos, Real Madrid y Barcelona se verán las caras en una cita que tendrá lugar entre los días tres y cinco de febrero, tal y como ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol. Por ello, el equipo de Pere Romeu, que tiene a una Aitana Bonmatí que espera regresar esta temporada, se enfrentará al de Pau Quesada.

Éstos son los emparejamientos de los cuartos de final de la Copa de la Reina

La suerte ha llevado a los equipos a tener rivales de gran nivel de cara a estos cuartos de final de la Copa de la Reina. En este sentido, el Atlético de Madrid se enfrentará al Athletic Club, la Real Sociedad se verá las caras con el Levante, el Real Madrid, tal y como se ha mencionado anteriormente, tendrá como rival al Barcelona y el Madrid CF Femenino ha quedado emparejado con el Tenerife. De esta manera, los partidos se disputarán entre el tres y cinco de febrero, tal y como ha explicado la Real Federación Española de Fútbol tras el transcurso del sorteo. Además, el conjunto de Pau Quesada se medirá al equipo de Pere Romeu tras el clásico disputado el pasado 15 de noviembre en Montjuic. En dicho encuentro, las azulgrana golearon por cuatro goles a cero a las merengues, con goles de Ewa Pajor, Sydney Schertenleib y Aitana Bonmatí, que cerró el resultado y la victoria para las locales en aquella cita.

No obstante, el Real Madrid Femenino viene de cerrar con buena dinámica en cuanto a resultados el año 2025, ya que la última derrota fue el pasado 19 de septiembre ante el Arsenal, justo después del enfrentamiento contra el Barcelona en Montjuic. Tras ello, las de Pau Quesada han firmado cinco victorias y un empate, tanto en la Liga F, como en la UEFA Champions League Femenina y Copa de la Reina, frente a Éibar, Real Sociedad, Wolfsburgo, Granada, Twente y Espanyol, respectivamente. Por ello, los próximos partidos serán claves para conocer el estado del equipo de cara al importante duelo que es el clásico copero, que está a la espera de tener fecha confirmada. Por otro lado, las de Pere Romeu, con tan solo una derrota en toda la presente temporada, abren el 2026 como líderes en solitario de la Liga F y la Copa de Europa.