Sonia Bermúdez, muy clara con su estreno con España en La Rosaleda: "Fue mi debut soñado en Málaga"

La seleccionadora española ha vuelto a hablar de su comienzo al frente de 'La Roja' y un análisis sobre el reciente triunfo en la Nations League, a los pocos meses de hacerse con el cargo tras la salida de Montse Tomé

Sonia Bermúdez cierra el año 2025 con el éxito de haber levantado la Nations League a los pocos meses de hacerse con el cargo de seleccionadora española. Ahora, la entrenadora madrileña ha hecho un análisis de las emociones vividas hasta ahora, como su debut en La Rosaleda contra Suecia, estrenándose por todo lo alto con una victoria por 4-0. Además, la dirigente de 'La Roja' ha hablado de otros temas como el hecho de pasar de las categorías inferiores a la absoluta o comentar la figura de jugadoras como Jenni Hermoso o Alexia Putellas.

Sonia Bermúdez, sobre el éxito de la Nations League

Sonia Bermúdez ha hablado, en el Diario AS, para comentar su 2025 y la conquista de la Nations League, donde vencieron a Alemania en la doble final: "Han sido cuatro partidos espectaculares, hemos empezado de la mejor manera posible. Ha sido cerrar el año de una forma espectacular y con un título, estamos muy felices. "Fueron cuatro partidos de máximo nivel. Suecia es 3ª en el ranking, un equipo que compite bien y al ser a doble partido. Fue mi debut soñado en Málaga. En Gotemburgo fue complicado, pero se pasó. Y en la final cualquier cosa podría pasar ante Francia o Alemania. Allí, a nivel defensivo, estuvimos muy bien. Luego creo que se vio en el Metropolitano lo que hizo el equipo y la gente que vino a ayudarnos al estadio".

Además, Sonia Bermúdez, que no 'se mojó' con al convocatoria de Jenni Hermoso en el Mundial de 2027, explicó la responsabilidad de afrontar un reto como el de ser seleccionara española: "Es un puesto muy bonito, pero con mucha responsabilidad. Hay que seguir sacando rendimiento a las mejores jugadoras del mundo. Seguir en el número uno se ha logrado. Han sido meses muy intensos en los que hemos disfrutado. Ya tenemos ganas de más. Dudé muy poco, tenía muchas ganas de afrontarlo. Me veo capacitada. Lo consulté con la familia y dudé poquito. Tuve la confianza, tanto de Reyes Bellver como de María Pry y del presidente Rafael Louzán".

Sonia Bermúdez valora la dura lesión de Aitana Bonmatí

Por otro lado, Sonia Bermúdez comentó la relación que mantiene con sus jugadoras: "Es muy profesional. En el momento que yo decido ser entrenadora, sabes que puedes coincidir en cualquier momento. Es una relación muy profesional e intentamos sacarles el mayor rendimiento, la máxima exigencia. Ellas tienen su exigencia personal y individual y creo que lo demuestran queriendo venir aquí". En este sentido, al seleccionadora española fue preguntada por Jenni Hermoso: "Cuando entramos aquí tenía muy claro que quería hablar con las partes para saber cuál era la situación. Jenni está de vuelta, que es lo importante.

Por último, Sonia Bermúdez destacó que ha hablado con Aitana Bonamtí, que sufrió una fractura de peroné el pasado 30 de noviembre, lo que le impidió disputar la vuelta de la final contra Alemania: "Sí, hemos hablado. Está intentando recuperarse lo mejor posible. Seguro que volverá más fuerte. Siempre lo decimos, primero somos personas, luego futbolistas. Es algo que nos gusta hacer: llamar a la jugadora y saber cómo está".