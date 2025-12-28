Sonia Bermúdez, sobre la convocatoria de Jenni Hermoso en el Mundial de Brasil: "Sería un error pensar de aquí a año y medio"

La entrenadora de España habló de la cita entre selecciones de 2027, con nombres propios como el de la actual delantera de Tigres y su regreso a las diferentes listas de 'La Roja', además de sus primeros meses al frente del banquillo

Sonia Bermúdez es uno de los nombres propios en la selección española femenina. La entrenadora, que viene de ganar la Nations League contra Alemania en sus primeros meses en el cargo, ha hablado del trabajo que ha tenido desde su llegada, mostrando su ambición como en el mensaje de despedida de 2025. Además, ha hecho balance del título conquistado el pasado dos de diciembre y ha destacado la figura de jugadoras como la de Jenni Hermoso, así como su regreso con 'La Roja' y su posible convocatoria para el Mundial de Brasil de 2027.

Sonia Bermúdez, sobre su primer día en la selección española

En primer lugar, Sonia Bermúdez, que ha concedido una entrevista para el Diario Marca, ha hablado sobre su primer día en la selección española, con la que se proclamó campeona de la Nations League el pasado dos de diciembre: Fue muy natural, ¿eh? En cuanto se hizo oficial, al día siguiente ya estaba por aquí. Había que trabajar mucho porque teníamos la fase final de la Nations League por delante. Hemos seguido a muchas jugadoras, el staff ha estado en un campo cada fin de semana porque tan importante es ver a las jugadoras en directo como que ellas te vean. Han sido meses muy intensos, pero muy bonitos".

Por otra parte, Sonia Bermúdez habló de la figura de Jenni Hermoso, que regresó a la selección española en el día de su debut contra Suecia: Nosotros teníamos claro que queríamos hablar con las jugadoras y ver cuál era la situación en la que estaban. Venir a la selección es muy difícil porque el nivel es muy alto, pero todas las que han estado aquí están preparadas para sumar desde cualquier rol y así nos lo transmiten. Jenni es una persona espectacular, muy divertida y venir a la selección siempre ha sido muy importante para ella. Yo entiendo que se emocione porque venir a la selección es algo muy difícil y cuando dejas de venir, lo digo porque lo viví, es muy duro".

Jenni Hermoso recuerda el manteo tras ganar la Nations League

En este sentido, Sonia Bermúdez valoró la convocatoria de Jenni Hermoso en el Mundial de Brasil de 2027: "Yo sólo pienso en febrero que es cuando volveremos a juntarnos. Vamos a ir día a día y todo dependerá del rendimiento. Tenemos que pensar en los siguientes compromisos, dos partidos (contra Islandia y Ucrania) fundamentales para la clasificación para ese Mundial que citas. Sería un error pensar de aquí a año y medio porque no sabemos lo que puede pasar en este tiempo".

Por último, la seleccionadora de España recordó el manteo que le hicieron las jugadores tras ganar la Nations League, además, de confirmar que vio la final de la Eurocopa del pasado verano donde 'La Roja' perdió en penaltis contra Inglaterra: "Yo creo que me levantaron porque peso poco. Fuera de broma, yo lo que he visto es un equipo muy unido, un vestuario muy sano, con muchas ganas de ganar y ayudarse. Sí, vi la final y toda la Eurocopa. Creo que España se mereció más, pero hay que valorar esa medalla de plata porque llegar a una final en una Eurocopa es muy difícil. Lo que está haciendo este equipo se valorará más con el tiempo. Lo bueno que tiene es que sigue teniendo esas ganas de mejorar, de seguir ganando, de romper su propio techo".