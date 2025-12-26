Aitana Bonmatí pronostica su regreso: "Mi idea es volver a jugar antes de finalizar la temporada"

La jugadora del Barcelona, que sufrió una fractura de peroné durante su concentración con la selección española en noviembre, ha hablado sobre su vuelta a los terrenos de juego, con confianza de que sea antes de acabar la presente campaña 2025/2026

Aitana Bonmatí ya cuenta las horas para volver a vestirse de corto en la presente temporada 2025/2026. La jugadora del Barcelona y la selección española sigue recuperándose de la fractura de peroné que sufrió en noviembre, durante la concentración con Sonia Bermúdez al frente. Tras ello, la centrocampista y recién ganadora del premio The Best pone fecha de regreso al terreno de juego, con aspiraciones de poder disputar encuentros antes de que finaliza esta campaña, además de comentar cómo están siendo sus sensaciones tras la lesión.

Aitana explica sus sensaciones tras sufrir una fractura de peroné

De esta manera, Aitana Bonmatí ha reconocido, en una entrevista para ESPN, cómo se siente tras sufrir el pasado mes de noviembre una fractura de peroné: "Es la primera gran lesión que he tenido. Porque he tenido otras pequeñas, así, roturas musculares de un mes, mes y medio, hace tiempo que no tenía por eso, y me ha tocado vivir esta rotura de peroné y de ligamentos. Lo intento llevar lo mejor que puedo. Me estoy tomando este tiempo para estar más para mí, más tranquila, más con mi gente y hacer cosas distintas".

Por ello, la jugadora del Barcelona y la selección española comenta la gran carga de partidos al máximo nivel que ha tenido que disputar en las últimas temporadas: La verdad que miro atrás y llevo una barbaridad de años a muy alto nivel, apenas sin descansar, y jugándolo prácticamente todo, con lo que eso, además de muchas victorias y muchos buenos momentos, también tiene un desgaste importante. Así que intento tomar de manera positiva".

Por último, Aitana Bonmatí apunta sus plazos para regresar a los terrenos de juego tras la lesión sufrida, por lo que Montsé Tomé tuvo unas bonitas palabras hacia la futbolista durante el proceso de recuperación: "Mi meta ahora mismo es volver a jugar antes de que acabe esta temporada; no pienso más allá. Pienso que es una buena meta porque los plazos, si van bien, tienen que ser así y mi idea es volver a jugar antes de finalizar la temporada". Por su parte, la exseleccionadora de España se acordó, de esta manera, de la jugadora del Barcelona de cara a estos difíciles meses apartada del fútbol: “Fuerza y ánimo en este difícil periodo Aita! Seguro que con tu carácter, volveremos a ver pronto tu magia especial, diferente e inigualable”.

Aitana Bonmatí y su primera gran lesión en el fútbol

Aitana Bonmatí venía de jugarlo todo con el Barcelona y la selección española durante los últimos meses. Además, su estado físico le permitía dar su mejor nivel en cada uno de los encuentros que se le presentaba. Fruto de ello son las pocas lesiones que ha sufrido a sus 27 años. En 2024, la centrocampista tan solo estuvo un mes de baja, en junio, por problemas musculares. No obstante, hay que remontarse hasta 2022 para volver a ver una ausencia de la futbolista, ya que unas molestias en el sóleo le dejaron apartada de los terrenos de juego durante parte del mes de agosto.