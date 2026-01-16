Laia Martret, la nueva joya que ilusiona al barcelonismo

La canterana de Martorell debutó el pasado fin de semana con el primer equipo del Barcelona y dejó una asistencia que ha despertado la ilusión de la afición azulgrana

El FC Barcelona vive un momento dulce. El dominio en la Liga F es absoluto y la sensación en Can Barca es que el proyecto no solo está consolidado, sino que sigue creciendo desde la base. La apuesta por la cantera continúa siendo una de las grandes señas de identidad del club y, una vez más, ha dado sus frutos con la aparición de un nuevo talento: Laia Martret.

El pasado 10 de enero, en la contundente victoria del Barcelona por 12-1 ante el Madrid CFF en el estadio Johan Cruyff, Martret vivió un debut soñado con el primer equipo. La joven futbolista ingresó al terreno de juego en el minuto 60, sustituyendo nada menos que a Alexia Putellas, y tardó muy poco en dejar su huella. Su actuación no pasó desapercibida y confirmó que el futuro del Barça femenino sigue teniendo relevo de garantías.

Desde sus primeros minutos se percibió que Martret aportaba algo diferente. Descarada, vertical y con personalidad, la canterana mostró una madurez impropia de su edad. La culminación llegó con una asistencia de gran calidad a Schertenleib, que sirvió para firmar el 11-1 y cerrar una actuación que levantó al público de sus asientos. Recibió el balón en el borde del área y, cuando todo apuntaba a que conduciría hacia fuera, filtró un pase preciso que dejó a su compañera sola ante la portera.

La futbolista de Martorell, de 20 años, ocupó el extremo derecho, una posición condicionada por la ausencia de Caroline Graham Hansen por lesión. Lejos de acusar la responsabilidad, Martret se mostró cómoda desde el primer momento. Encadenó conducciones peligrosas, se atrevió en el uno contra uno, combinó con Batlle, buscó el disparo desde fuera del área y dejó claro que puede encajar sin problemas en el estilo de juego azulgrana.

La mina de la cantera azulgrana

La irrupción de Martret no es un caso aislado. En los últimos años, el Barcelona ha sabido compensar los ajustes presupuestarios en la sección femenina con una cantera repleta de talento. Para el técnico Pere Romeu, disponer de un filial competitivo y preparado para dar el salto es una garantía. En el mismo encuentro ante el Madrid CFF también tuvo minutos Carla Julia, otra joven promesa que alternó posiciones en el extremo y el lateral izquierdo, reforzando la idea de que el futuro ya está aquí.

Una futbolista que ya ilusionaba

El impacto de Martret no se limita a un solo partido. Las redes sociales se llenaron de comentarios tras su debut, aunque para muchos aficionados su nombre ya era conocido. Campeona del mundo sub-17 en 2022, la joven futbolista se hizo viral hace apenas un mes por una filigrana con sombrero a una rival en un partido con el filial. Antes, un gol con La Rojita, tras una ruleta y disparo a la escuadra, ya había despertado la admiración del público.

Formada desde categorías infantiles en La Masia, Laia Martret es el último ejemplo de un modelo que sigue funcionando. Una nueva perla que ilusiona al barcelonismo y que confirma que, en el Barcelona, el futuro también juega en casa.