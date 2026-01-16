Sánchez Vera, uno de los mejores entrenadores españoles vuelve a la Liga F

El técnico madrileño regresa a los banquillos tras su etapa en la Real Sociedad y asume el reto de consolidar al Madrid CFF entre los mejores equipos del fútbol femenino español

El Madrid CFF ya tiene nuevo entrenador. José Luis Sánchez Vera es el elegido para dirigir al conjunto madrileño en la segunda mitad de la temporada, en un movimiento que devuelve a uno de los técnicos más experimentados del fútbol femenino nacional a la Liga F. Su llegada se produce tras la destitución de Javier Aguado, apenas unos días después de la dura derrota por 12-1 ante el FC Barcelona Femenino en la jornada 15 del campeonato.

Sánchez Vera llevaba seis meses sin equipo, desde que decidiera poner fin a su etapa en la Real Sociedad Femenino al término del pasado curso. Ahora, acepta el reto de un club que busca estabilidad y crecimiento para asentarse en la zona media-alta de la clasificación.

Un técnico con un palmarés contrastado

La trayectoria de Sánchez Vera habla por sí sola. Su primera gran etapa llegó en 2018 al frente del Atlético de Madrid, donde logró el título de Liga y fue subcampeón de la Copa de la Reina, en una temporada marcada por la fuerte competencia del Barcelona. Aquel éxito supuso uno de los mayores hitos del fútbol femenino rojiblanco y consolidó su figura como uno de los entrenadores más valorados del panorama nacional.

Un año después, el técnico madrileño decidió abandonar el club por motivos personales y pasó a formar parte del cuerpo técnico de Tiago Mendes en el Vitória de Guimarães, aunque la experiencia fue breve y ambos abandonaron la entidad portuguesa a los pocos meses.

Éxitos en el Levante y regreso al Atlético

Tras un periodo alejado de los focos, el Atlético volvió a confiar en Sánchez Vera para liderar un nuevo proyecto. En esta segunda etapa consiguió la Supercopa de España, aunque el equipo no logró clasificarse para la Champions League. Posteriormente, asumió el mando del Levante UD, donde firmó una de las etapas más sólidas de su carrera. Con un equipo competitivo y reconocible, logró clasificar al Levante para la Champions y fue subcampeón de la Supercopa, confirmando su capacidad para maximizar el rendimiento de sus plantillas.

Una etapa discreta en la Real Sociedad

Su último destino antes del Madrid CFF fue la Real Sociedad. Sin embargo, el técnico no consiguió desarrollar plenamente su idea de juego y optó por cerrar su etapa al finalizar la temporada. Desde entonces, permaneció sin equipo hasta que surgió la oportunidad de regresar a la Liga F con el conjunto madrileño.

Un nuevo reto inmediato

El Madrid CFF anunció su llegada a través de un comunicado oficial: "La familia del Madrid CFF da la bienvenida a José Luis Sánchez Vera y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente del primer equipo". El técnico toma las riendas del equipo en la octava posición con 23 puntos, además de seguir vivo en la Copa de la Reina, donde el próximo 4 de febrero se medirá al Costa Adeje Tenerife.

Su debut oficial llegará este mismo fin de semana, el sábado a las 18:30 horas, en Ipurúa frente a la SD Eibar, marcando el inicio de una nueva etapa para el Madrid CFF y para un entrenador que vuelve a sentirse protagonista en la Liga.