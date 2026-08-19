España se queda sin Santi Aldama para enfrentarse a Portugal y Grecia

El ala-pívot canario no ha querido forzar su reaparición y no estará la próxima semana con la selección española

La selección española masculina, que entrena Chus Mateo, se concentra la próxima semana para disputar la Ventana de selecciones FIBA y lo hará sin uno de sus mejores hombres.

El ala-pívot de los Dallas Mavericks, Santi Aldama, no ha querido forzar su regreso tras muchos meses de baja desde que se operara la rodilla y es la primera ausencia confirmada para el equipo de Mateo, que se enfrentará el viernes 28 de agosto a Portugal, en Zaragoza, y juega ante Grecia en Atenas el lunes 31.

Aldama no juega desde principios de febrero y, viendo que no se recuperaba de sus molestias en la dorilla, decidió dar por terminada la temporada y pasó por el quirófano el 16 de marzo. Esa grave lesión no ha rebajado su caché y los Grizzlies han podido meterlo en un traspaso este verano, por lo que estrenará equipo y jugará en los Mavericks a partir de octubre.

Después de siete meses de baja y pese a llegar con los tiempos de recuperación previstos, Santi Aldama ha preferido no forzar y arriesgar en un momento clave de su carrera.

La propia Federación Española de Baloncesto justificaba su ausencia a la hora de hacerla oficial. "La Federación Española de Baloncesto y su Seleccionador nacional quieren destacar el compromiso y las ganas de formar parte del equipo de España de Aldama, que ha exprimido su puesta a punto para tratar de llegar a los partidos contra Portugal, en Zaragoza, y contra Grecia, en Atenas. Es un jugador importante y que tendrá un papel clave en futuros compromisos del equipo nacional, pero se ha estimado que en esta convocatoria es más prudente que no forme parte del equipo", publica.

España se queda con 14 jugadores

En la misma información, la Federación aclara que Chus Mateo no llamará a ningún jugador en su lugar, por lo que la convocatoria se quedará en 14 jugadores, entre ellos, los otros cuatro que van a estar este año en la NBA: Hugo González, Sergio de Larrea, Aday Mara y Baba Miller.

Willy Hernangómez será el capitán de un equipo que cuenta con seis campeones de Europa y que quiere encarrilar su clasificación para el Mundial del próximo año en un grupo de clasificación que lidera con cinco victorias y una sola derrota.

La lista de 14 jugadores que quedan en la convocatoria es la siguiente: Álvaro Cárdenas, Baba Miller, Sergio de Larrea, Jaime Pradilla, Mario Saint-Supéry, Darío Brizuela, Alberto Díaz, Hugo González, Izan Almansa, Willy Hernangómez, Aday Mara, Santi Yusta, Juancho Hernangómez y Joel Parra.