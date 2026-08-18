Sergio Scariolo ya tiene nuevo equipo tras dejar el Real Madrid: se suma al proyecto de Luka Doncic

El técnico italiano regresa a su país para cumplir con un rol muy diferente al que hasta ahora había desempeñado en los distintos equipos en los que ha militado

Sergio Scariolo ya no está en el paro. El técnico italiano se marchó con las manos vacías del Real Madrid antes del verano pero ya ha encontrado nuevo destino.

El exseleccionador español ha puesto rumbo a su país para desempeñar un rol muy diferente al que había desempeñado hasta ahora en los distintos equipos por los que ha pasado.

Concretamente, Scariolo ha hecho las maletas rumbo a Roma tras haberse comprometido como consejero especial de estrategia del BC Roma, un equipo de reciente creación.

Según el comunicado que ha difundido el propio equipo romano, este será el papel que desarrolle Sergio: “Contribuirá como consultor y guía en el desarrollo de estrategias de baloncesto y evolución técnica. La colaboración permitirá al BC Roma beneficiarse de la experiencia de Scariolo en los niveles más altos del baloncesto internacional, con un foco especial en la creación de un modelo integrado para el crecimiento del talento joven y la creación de una cultura deportiva integral”.

En su contrato, le han dejado claro al preparador italiano que su tarea se limitará a esas áreas de consulta y estrategia, por lo que no debe meterse en el trabajo de Alessandro Magro, encargado de dirigir al equipo en este primer curso.

Scariolo, por su parte, se ha mostrado muy satisfecho con este nuevo reto en su carrera: “Estoy muy feliz de ayudar a un proyecto que quiere desarrollar un equipo pero también una identidad más amplia como club de baloncesto. Mi rol tendrá que ver con aportar mi experiencia en la creación de ese modelo y el desarrollo de los jugadores jóvenes. Alessandro Magro y su staff serán obviamente los que tendrán la responsabilidad del equipo: mi papel será exclusivamente de consulta y diálogo dentro de un proyecto que pretende mirar al futuro”.

Scariolo no se quita del escaparate

Eso sí, el exentrenador madridista ha dejado claro que esta labor la desarrollará mientras no le surja ninguna propuesta para seguir ejerciendo como técnico: "Soy entrenador, sigo siéndolo, y ese seguirá siendo mi camino profesional. En este punto, elijo dedicar parte de mi tiempo a esta nueva iniciativa, y lo hago con entusiasmo. En parte por las largas relaciones de amistad, respecto y confianza que me unen con algunos de los que forman parte de este nuevo proyecto”.

Cabe recordar que el BC Roma SPQR se ha puesto en marcha de forma oficial y competirá en la LBA Serie A, la Primera División Italiana, y la Eurocup. Se trata de uno de los dos equipos, el otro es el Maxima Roma (que también jugará Eurocup), que se ponen en marcha en una ciudad que busca reengancharse al baloncesto para rememorar sus mejores tiempos.

Entre los propietarios se encuentran figuras como Luka Doncic, así como su amigo Donnie Nelson, el que fuera histórico dirigente de Dallas Mavericks, que ha sido uno de los artífices de la compra de la plaza del Vanoli Cremona.

“Roma es una ciudad única en el mundo, y creemos que lo tiene todo para ser la casa de un proyecto realmente especial para el mundo del baloncesto. No solo queremos construir un equipo competitivo, también crear una organización con raíces profundas en la ciudad, con el que se involucre la comunidad, las familias y la gente joven; que pueda crecer con el tiempo y con visión internacional. Queremos construir algo de lo que la ciudad de Roma se pueda sentir orgullosa”, ha asegurado el propio Nelson en la presentación de Scariolo.