Scariolo pide perdón de nuevo y elabora una carta que suena a despedida del Real Madrid

El técnico italiano ha reconocido que necesitaba unos días de desconexión antes de pronunciarse y ha vuelto a dirigirse a la afición del Real Madrid por lo ocurrido esta temporada

La continuidad de Sergio Scariolo ha sido puesta en duda después de que el Real Madrid fuese eliminado de forma prematura en los cuartos de final de la Liga Endesa, pese a terminar líder de la clasificación y contar con el factor cancha a su favor.

El técnico italiano, días después del último varapalo, ha vuelto a salir a la palestra para dejar claras sus intenciones futuras y para volver a dirigirse a la afición blanca. Pero su comunicado le ha salido con cierto tono de despedida.

Tras una temporada en la que el equipo alcanzó pero perdió las finales de la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Euroliga, la figura del preparador madridista ha generado descontento en gran parte de la afición.

"Después de un par de días para tomar perspectiva, siento la necesidad de reiterar lo que dije al terminar el último partido del 'playoff': durante la última semana no hemos estado a la altura de lo que la historia de este club y el apoyo constante de la afición se merecen y solo podemos pedir disculpas por ello", ha relatado Scariolo en su cuenta de 'X'.

"Personalmente, lamento no haber sido capaz de ayudar al equipo a recuperar la energía competitiva tras el gran esfuerzo de la Final Four y asumo totalmente la responsabilidad", agregó.

Scariolo y su agradecimiento a todos los estamentos del club

Tras perder en la final europea ante el Olympiacos, en la que no pudo contar con sus tres pívots por lesión, Walter Tavares, Alex Len y Usman Garuba, una "circunstancia adversa" que mermó gran parte de la temporada del club.

"Hoy siento también la necesidad de agradecer a directivos, técnicos y jugadores por su profesionalidad y capacidad de trabajo. La labor de todos ellos durante tantos meses nos permitió, a pesar de las circunstancias adversas, tener una excelente temporada regular en la Liga ACB, asegurando el primer puesto de esta con mucha antelación, y quedarnos muy cerca de ser campeones de Europa", reflexionó.

Scariolo, que recordó en rueda de prensa que había firmado tres años de contrato después de caer en el tercer y definitivo duelo ante La Laguna Tenerife, asumió que el equipo debe "mejorar y corregir errores", pero confió en el trabajo diario para mirar "al futuro con optimismo", deslizando que su intención es la de permanecer, pese a consumar una temporada en blanco, al frente del Real Madrid.

"Tenemos que mejorar y corregir errores, yo el primero. El trabajo diario bien hecho de todas estas personas ha sido y es la herramienta más eficaz para mirar al futuro con optimismo. ¡Hala Madrid!", finalizó.

Rudy Fernández echa más leña al fuego de Scariolo

El exjugador del Real Madrid de baloncesto Rudy Fernández consideró este miércoles que la "difícil" temporada del conjunto blanco, en la que no ha conseguido ninguno de los títulos en disputa, debe servir de aprendizaje para todos los estamentos del club.

"A veces estas temporadas vienen bien para ese toque de atención tanto para el club como para jugadores, de volver a esa dinámica de los últimos años que hemos intentado construir. Hay que reflexionar de cómo ha ido y sacar cosas positivas porque las ha habido, pero ser autocríticos y afrontar el año que viene con las expectativas que genera llevar el escudo del Real Madrid", explicó con motivo de su participación en el torneo benéfico de golf 'La batalla de las estrellas', que se disputa en el campo de Pula, en Mallorca.