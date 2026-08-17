Awa Fam ilusiona a España antes del Mundial con su explosión en la WNBA

La ex del Valencia Basket, que promedia más de 10 puntos y casi 6 rebotes en la NBA femenina, ha cuajado dos grandes actuaciones este pasado fin de semana

España debuta en veinte días en el Mundial femenino de Alemania 2026 con un duelo ante la anfitriona, a la que ha derrotado este fin de semana en el primer partido de preparación. Un encuentro en el que ha tenido hasta nueve bajas confirmadas, entre ellas la mayoría de sus estrellas.

Ante esto, Iyana Martín tomó el mando y el equipo español ganó con plantel formado por algunas novedades y debutantes. Es la única jugadora con futuro cercano en la NBA que jugó y se hizo notar.

Esta pasada semana, las Minnesota Lynx, actuales líderes de la WNBA, anunciaban el fichaje de la jugadora del Valencia Basket, Elena Buenavida, con un contrato de desarrollo. La base tinerfeña fue una de las ausentes ante Alemania, aunque en su caso fue por lesión.

Sí faltaron por seguir compitiendo en la WNBA las cinco representantes que aún están allí y que se incorporarán en los próximos días: Awa Fam, Raquel Carrera, Megan Gustafson, María Conde y Alicia Flórez.

Awa Fam, en su mejor momento

Lo harán, precisamente, en el mejor momento que la número tres del Draft 2026, Awa Fam, en la Liga norteamericana. La jugadora de Santa Pola, ha vivido un fin de semana de ensueño en su equipo, Seattle Storm, pese a que la franquicia del estado de Washington está pagando su novatada en la WNBA y sigue hundida en el Oeste con un balance de 7 victorias y 30 derrotas.

La ex jugadora del Valencia Basket, debutante a sus 20 años en la competición norteamericana, rozó el doble doble el sábado con 20 puntos y nueve rebotes, pero sus Storm cayeron por 84-82 en casa ante Portland Fire. Y, el domingo, logró 14 puntos y cogió 5 rebotes ante las Chicago Sky, pero no pudo evitar una nueva derrota, esta vez por 82-80.

La pívot de Santa Pola está cuajando una temporada espectacular y promedia 10,5 puntos y 5,8 rebotes por encuentro en su primera temporada en la WNBA.

“Estamos trabajando mucho en básicos, en lo que queremos construir. Es verdad que aún nos faltan muchas jugadoras que van a estar en el equipo definitivo, muchas de ellas interiores, por lo que nos a costar enlazar una cosa con la otra, pero ya jugar es diferente a estar simplemente entrenando”, señaló el seleccionador nacional, Miguen Méndez, que ya apunta a su próximos compromisos, ante Nigeria y Bélgica, los días 21 y el 23 de agosto en Tenerife.