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España manda un aviso en Alemania de lo que puede hacer en el Mundial

La selección femenina de baloncesto, con hasta nueve bajas importantes, se impuso a domicilio a la anfitriona del próximo Mundial

España manda un aviso en Alemania de lo que puede hacer en el Mundial

España gana en Alemania@BaloncestoESP

Antonio José MedinaAntonio José Medina 3 min lecturaSin comentarios

La selección española de baloncesto femenino ha arrancado con buen pie su preparación para el Mundial con un triunfo sólido (60-65), pese a lo ajustado del marcador, en Alemania ante la selección local con quien debe debutar en el campeonato del mundo, que muestra el potencial de un equipo al que aún le faltan varias de sus mejores jugadoras y que ha hecho debutar a otras con un gran futuro por delante.

Iyana Martín demostró por qué está llamada a liderar al equipo español y, pese a su juventud, ejerció de líder y acabó con 19 puntos y 4 asistencias. La base ovetense se echó el equipo a la espalda ante el amplio número de imprecisiones propias del poco tiempo de preparación que llevan y el periodo estival del que salen.

Miguel Méndez aprovechó las muchas ausencias que tenía para probar muchas variantes, dar minutos a las menos habituales y permitir que algunas de las nuevas asumiesen responsabilidad y buscan hacerse un hueco en un combinado que parece muy claro.

La dureza de las defensas en el arranque impidió que el marcador avanzase. De hecho, la primera canasta española en juego tardó más de cuatro minutos en llegar. Mientras, Alemania aprovechaba su potente juego interior para tomar la iniciativa en el juego y el marcador, irse al final del primer cuarto con ventaja y alargar la diferencia hasta un 19-11 que marcó el punto de inflexión.

Ahí apareció Iyana Martín para tomar el mando y equilibrar la contienda antes del descanso. Tras éste, aunque con distancias cortas, la iniciativa ya fue hispana. Etxarri y Ginzo se convirtieron en el mejor apoyo de Iyana y el equipo español no permitió que Alemania volviese a jugar a lo que quería. La Familia tomó ventaja en el último cuarto y ya no lo soltó.

Buena prueba para un equipo en el que Méndez reservó a las tocadas Mariona Ortiz, Elena Buenavida, María Araújo y Carolina Guerrero; y en el que aún están ausentes las representates españolas en la WNBA (Awa Fam, Raquel Carrera, Megan Gustafson, María Conde y Alicia Flórez).

Ficha Técnica del Alemania 60-65 España

Alemania (13+14+18+15): Peterson (13), Geiselsöder (13), Hartmann (2), Gülich (7), Sontag (4) -quintento inicial-, Wilke (7), Eichmeyer (3), Daub (-), Bessoir (5), Bielefeld (2), Rosemeyer (-) y Brossmann (4).

España (11+18+15+21): Cazorla (3), Ayuso (6), Pueyo (-), Ginzo (8), Hermosa (4) -quinteto inicial-, Etxarri (10), Torrens (2), Vilaró (5), García (-), Pendande (3), Alarcón (5) y Martín (19).

Árbitros: Juozas Barkauskas (Lituania), Pierre Landy (Francia), R. Stojanovic (Croacia).

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