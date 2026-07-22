Chus Mateo da la lista de España con las novedades de Aday Mara y Baba Miller

La Selección Española de Baloncesto jugará los días 28 y 31 de agosto contra Portugal y Grecia, respectivamente, en partidos correspondientes a la fase de clasificación al Mundial de Catar 2027

Aday Mara, disputando un partido con la Universidad de Michigan en la NCAA.IMAGO

Chus Mateo ya ha facilitado la lista de la selección española de baloncesto para el doble enfrentamiento ante Portugal y Grecia, el 28 y el 31 de agosto respectivamente, correspondientes a la fase de clasificación al Mundial de Catar 2027, la cual servirá para ver el debut de dos jugadores NBA como Aday Mara y Baba Miller, elegidos en el draft celebrado en el mes de junio.

Hasta cinco jugadores NBA en la lista

Además de los dos ya mencionados, también hay en la convocatoria otros tres jugadores de la liga estadounidense como Santi Aldama, Sergio de Larrea y Hugo González. Exacto, hablamos de cinco jugadores provenientes de la mejor liga del mundo, una cifra que se acerca a los seis que fueron llamados por Sergio Scariolo en el Eurobasket 2017, en el que España ganó la medalla de bronce, con los hermanos Pau y Marc Gasol y los hermanos Willy y Juancho Hernangómez, Álex Abrines y Ricky Rubio.

Empezando por Mara, se trata del primer español en ganar un título de la NCAA, liga universitaria estadounidense, con los UConn Huskies esta temporada, fue seleccionado recientemente en el puesto 12 del 'draft' de la NBA por los Oklahoma City Thunder y es uno de los 'techos' de España con sus 221 centímetros de altura.

Justo esa ha sido la ruta de Baba Miller, que salió en el 36 de la segunda ronda por Los Angeles Clippers, y, que ahora, podrá hacer su estreno con la selección absoluta después de ser una de las grandes sensaciones de España B el pasado verano. En el caso de González, repetirá tras su llamado de junio para medirse a las selecciones de Dinamarca y Georgia, encuentros en los que anotó 16 y 9 puntos, respectivamente.

Santi Aldama, primera vez con Chus Mateo

Siendo uno de los 'veteranos' del equipo pese a contar con tan solo 25 años, Santi Aldama, de baja desde marzo tras someterse a una artroscopia por molestias en su rodilla derecha, regresa a 'La Familia' para debutar a las órdenes de Chus Mateo.

También lo hará su ahora compañero de equipo en los Dallas Mavericks, el base Sergio de Larrea, elegido en el puesto 25 del 'Draft' por los 'Mavs', ausente también desde el pasado Eurobasket, aún con el italiano Sergio Scariolo en el banquillo. Asimismo, repiten piezas como Mario Saint-Supéry, Alberto Díaz, Yusta, Pradilla, Almansa, Cárdenas, Brizuela, Willy o Parra, ya habituales en los llamados de Mateo. También regresa Juancho Hernangómez, otro de los veteranos, ausente en las últimas listas del seleccionador.

La convocatoria completa de España

- Bases: Sergio De Larrea (Dallas Mavericks, USA), Alberto Díaz (Unicaja), Mario Saint-Supéry y Álvaro Cárdenas (Valencia Basket).

- Escoltas y aleros: Hugo González (Boston Celtics, USA), Baba Miller (Los Angeles Clippers, USA), Darío Brizuela y Joel Parra (Barça) y Santi Yusta (Anadolu Efes, TUR).

- Ala-pívots y pívots: Aday Mara (Oklahoma City Thunder, USA), Santi Aldama (Dallas Mavericks, USA), Jaime Pradilla e Izan Almansa (Real Madrid), Willy Hernangómez (libre) y Juancho Hernangómez (Panathinaikos, GRE).

España abre el Grupo I como líder

España sumó un balance de 5-1 en la primera fase de clasificación, y partirá con ese récord para esta segunda, en el Grupo I, en el que, además de Portugal y Grecia, también se enfrentará ante Montenegro, Ucrania y Georgia, estos dos últimos provenientes del grupo A, el mismo que el de 'La Familia'.

El duelo ante la Portugal del pívot Neemias Queta se celebrará en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, mientras que ante Grecia, que contará con la participación de su gran estrella, Giannis Antetokounmpo, será en el OAKA de Atenas.

España perdió su último encuentro de la primera fase ante Georgia, pero cuenta con una victoria de ventaja sobre Ucrania y Montenegro, segunda y tercera de grupo respectivamente, con 4-2. Por su parte, Portugal, Grecia y Georgia están con 3-3.