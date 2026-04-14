Chus Mateo deja caer que no convocará a Aday Mara y apunta a la NBA

Se esperaba su debut en la ventaja de junio, pero el seleccionador español cree que "por circunstancias profesionales y personales aún no es el momento"

El título obtenido por Aday Mara de campeón de la NCAA ha hecho que su nombre resuene en España y que ya muchos lo vean como el inminente líder de la selección española en los próximos compromisos. Aunque era un jugador conocido de su paso por la ACB y por sus triunfos con el combinado español en categorías inferiores, no ha sido hasta que se ha dado a conocer en el baloncesto universitario que no se apreciado su verdadero valor.

Por eso, la pregunta prioritaria está en cuando debutará con España, algo que podría llegar en la próxima ventana de junio, del 29 de junio al 7 de julio de 2026, cuando todas las selecciones podrán llamar a sus mejores hombres, al haber acabado todas las competiciones nacionales e internacionales.

Sin embargo, Chus Mateo ha dejado caer que no es el momento y, con ello, se sacan algunas conclusiones. "Yo, como él, también estoy deseando que la vista y ojalá que lo antes posible pueda formar parte de ella. Es un chico que está haciendo una muy buena campaña", reconoce antes que nada el ex del Real Madrid tras un acto de renovación del acuerdo de colaboración entre HM Hospitales y la Federación Española de Baloncesto (FEB).

El Draft de la NBA, en el horizonte de Mara

"Tendrá que tener su tiempo de cometer errores con la Selección, porque forma parte de proceso. Todos deseamos que llegue el momento y cuándo será, lo veremos, porque por circunstancias profesionales y personales aún no es el momento", avisaba Chus Mateo. Con eso le cierra la puerta a España en esta ventana. Aunque la única explicación a estas palabras es que el pívot aragonés esté jugándose el futuro en esos días en los que se decide el Draft de la NBA. Sin decirlo directamente, apunta a ese 'contratiempo' para no llamar a la que ya es la mayor perla del baloncesto español.

"He hablado con él y le veo un chico muy centrado, todavía por mejorar en mil aspectos, pero ya con un nivel baloncestístico extraordinario y con una madurez grande a la hora de asimilar estos éxitos. Está muy bien educado a nivel deportivo y familiar y seguramente será capaz de asimilar toda esta vorágine de noticias que últimamente se publican sobre él", añadía un Chus Mateo que pedía paciencia para Aday Mara y para el resto de jóvenes valores (Saint-Supéry, De Larrea, Baba Miller...) que llegan en estas últimas generaciones.

Chus Mateo ve un gran futuro para España

"Con todo lo que viene y todo lo que está en la Selección actualmente. Tenemos un futuro prometedor y Aday lo que hace es ilusionar. Tenemos que ser cautos y tener los pies en el suelo, pero ilusionante es", concluía un Mateo que no quería hablar de "liderazgos" entre estos jóvenes y pedía que les dejasen trabajar y evolucionar.

El técnico madrileño podrá tirar ya en la ventana de junio de todos los jugadores de la Euroliga con los que aún no ha podido contar y que no están presentes desde el Eurobasket. Será el momento de ver con quiénes cuenta entre los Hernangómez, Garuba, Brizuela, Joel Parra y toda la 'legión' del Valencia Basket. También si ya cuenta con Juan Núñez... Muchas dudas. Lo único seguro es que no estará Aday Mara.