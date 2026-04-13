Chus Mateo le da un consejo a la perla española que juega en Estados Unidos

El seleccionador español ha ejercido de padrino de honor en la presentación de la Semana Social de la Fundación CD Toledo. Y desde allí ha aprovechado la ocasión para mandarle un mensaje a Aday Mara

No es Hugo González, es otro que está a un paso de lo conseguido y que viene incluso pisando más fuerte que este. El seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo, definió este lunes en Toledo como "un hito" que el español Aday Mara haya logrado ser campeón de la NCAA y aseveró que el futuro es "ilusionante", aunque admite que "todavía le queda por trabajar mucho" y le aconseja "que tenga los pies en el suelo".

De este modo respondió Mateo sobre Aday Mara en una rueda de prensa en Toledo, donde participó como padrino de honor en la presentación de la Semana Social de la Fundación CD Toledo: "Su impacto mediático ha sido muy grande y realmente ha hecho muy buena campaña", afirmó el seleccionador nacional, quien recordó que el joven aragonés lleva tres años en Estados Unidos y que "ha hecho un una semifinal extraordinaria" y "una final magnífica", por lo que "ahora está llenando portadas, y eso es bueno, porque el futuro es ilusionante".

Añadió que los jóvenes siempre tienen "un punto de cocción más y a él todavía le queda por trabajar mucho", aunque reconoció que Mara "lo sabe".

Mateo también señaló que "las previsiones son muy buenas" y que "seguramente cuando este verano se presente al draft" irá a un equipo NBA. "Entonces ya podremos saber un poco cuál es su futuro", apuntó.

"Tenemos que ser optimistas con lo que viene", pero también "tenemos que ser pacientes", aseveró el seleccionador nacional, quien insistió en que en el deporte de alto nivel "tenemos que ser muy cautos, tener paciencia, dejar que (los jugadores) se vayan cocinando, que vayan trabajando" y "que se vayan equivocando también para mejorar con la experiencia".

Asimismo resaltó que "posibilidades tiene todas para jugar pronto con la Selección", pero reiteró que hay que esperar "a ver qué le depara el draft y cuáles son sus compromisos con el equipo que le pueda elegir".

"Una vez que se sepa eso, se podrán tomar decisiones", continuó Mateo y añadió que, "independientemente de que sea ya o de que sea un poquito más tarde", Aday Mara "va a ser parte del futuro del baloncesto nacional, así que "no tenemos que apresurarnos" porque "el seleccionador lo tiene en la cabeza".

Garbajosa ve con buenos ojos el modelo mixto con la NBA

En otro orden de cosas, Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, indicó que el proyecto NBA en Europa, presentado por el comisionado de la liga estadounidense, Adam Silver, será un modelo "mixto" que ayudará a "aumentar el valor" de las respectivas ligas nacionales que participen en el mismo.

Pese a que aún no hay certezas sobre el comienzo de esta iniciativa, Garbajosa, durante su participación en el VI Foro Económico 'Wake Up Europe, Wake Up Spain!', organizado por El Español, aportó nuevos detalles desde la perspectiva FIBA, la cual iría de la mano con la NBA en su desembarco en Europa.

Allí remarcó la importancia e incentivación del mérito deportivo a través de posiciones en la clasificación doméstica, que se alejaría algo del modelo semicerrado de competiciones europeas actuales como la Euroliga, a la que, más allá de los equipos fundadores con licencia, sólo pueden acceder aquellos que ganen la Eurocopa o accedan por invitación (wild card).

"El modelo mixto en el que estamos trabajando con la NBA tiene una parte de equipos franquicia, que llaman ellos, de equipos accionistas de la competición. Pero siempre hay un mínimo de un 25 % de plazas que vienen o de la segunda competición europea o de las ligas nacionales, por lo que va a hacer que el valor de las ligas, que está en claro descenso, vaya a aumentar", afirmó.

Asimismo, Garbajosa subrayó la capacidad de "comercialización" que aportaría NBA, cuya llegada a Europa sería clave para que los clubes aumenten sus ingresos actuales en un modelo "híbrido" de negocio que respetaría la tradición continental.

"Ellos lo que te garantizan es una capacidad para generar negocio que hasta ahora no se ha visto en Europa. Tú no te puedes llevar el modelo europeo allí porque no va a triunfar; el modelo norteamericano mejor hecho allí no va a triunfar aquí. En el híbrido va a estar la virtud. Es decir, una combinación de esa pasión deportiva, de ver un pabellón en Europa, que probablemente allí no lo tienen, con esa parte de comercialización", remarcó.