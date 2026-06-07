Así quedan las semifinales de la Liga ACB tras la gran sorpresa del Joventut de Ricky Rubio

El equipo verdinegro gana en Vitoria y será el rival del Valencia Basket en las semifinales de la ACB

La segunda sorpresa en los cuartos de final de la Liga ACB deja fuera a otro de los equipos de Euroliga, un Baskonia que ha acabado cediendo en el tercer partido ante el Joventut de Badalona y que ahora se cruzará con el Valencia Basket por un puesto en la final.

El equipo de Dani Miret, con un gran Ricky Rubio (23 puntos y 28 créditos de valoración) acabó sometiendo al campeón copero con un triunfo para la historia por 88-96, que le permitirá acabar el campeonato entre los cuatro mejores muchos años después.

El equipo taronja tendrá ventaja de campo. La otra semifinal la disputarán el sorprendente La Laguna Tenerife, verdugo del Real Madrid, y el Barça, que aparece ahora como claro favorito por su lado.

En el duelo que cerraba las eliminatorias de cuartos de final, el histórico Joventut controló un partido en el que empezó 6-0 abajo, pero que ya llegó igualado al final del primer cuarto y en el que estuvo por delante a partir del segundo.

Ricky Rubio, que manejó el partido a su antojo, impuso el ritmo que deseaba y 'liberó' a un Hunt, que esta vez estuvo muy vigilado, lo que permitió al resto de exteriores, como Hakanson o Jabari Parker, hacer mucho daño.

Ricky Rubio manda y decide el triunfo del Joventut

El conjunto verdinegro aguantó el fuerte inicio local y, poco a poco se fue haciendo con el duelo. La defensa del equipo de Miret frenó a los mejores hombres azulgranas, al tiempo que Rubio hacía estragos en la canasta contraria.

Tras llegar ya al descanso por delante, el base de El Masnou apretó y asistió a sus compañeros para poner la primera ventaja importante y pasar de los diez puntos de diferencia

Galbiati lo intentó todo para tratar de cambiar la dinámica, pero el Joventut dominó el rebote y no dio opción a sus rivales a acercarse. El 63-71 con el que se afrontó el último cuarto daba cierta tranquilidad, pero no era definitivo.

Sin embargo, el Joventut no dio opción y, lejos de acercarse el Baskonia, los catalanes estiraron su ventaja hasta el 68-82 a falta de seis minutos. Fiel a lo que vienen ofreciendo todo el año, los vitorianos no se rindieron, pero esta vez tenían enfrente a un rival con más ganas que no perdonó.

Ficha Técnica del Baskoia 88-95 Joventut

Kosner Baskonia (24+14+25+25): Forrest (14), Spagnolo (9), Radzevicius (2), Kurucs (11) y Diakité (12) -cinco inicial-, Simmons (18), Villar, Luwawu-Cabarrot (15), Omoruyi (5) y Edwards (2).

Asisa Joventut (23+18+30+25): Rubio (23), Kraag (1), Parker (14), Ruzic (7) y Birgander (14) -cinco inicial-, Drell (5), Vives, Hakanson (15), Morin (4), Hunt (8) y Hanga (5).

Árbitros: Carlos Peruga, Martín Caballero y Alfonso Olivares.