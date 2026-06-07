Xavi Pascual explica sin medias tintas el viacrucis que ha vivido en el Barça

El entrenador de la entidad blaugrana, quien se marcha a final de campaña, marca un claro punto de inflexión en ese momento en el que empezaron a caer lesionados y la buena dinámica del equipo se fue por la borda

El Barça lleva una temporada que han parecido cinco. Dos entrenadores, polémicas, lesiones, rumores por doquier, declaraciones al límite... y en el centro de todo un Xavi Pascual que llegó como el 'mesías' y que ya tiene hechas las maletas para volver a partir; y sí, eso habiendo firmado un contrato hasta 2028.

El técnico de Gavà fue un soplo de aire fresco. El equipo empezó a defender, las victorias se acumulaban y parecía que la campaña se podía enderezar; sin embargo, esa buen caminar se convirtió en poco tiempo en un "viacrucis" –como él lo define–, que le ha desgastado tanto como para plantearse su adiós hace meses y confirmarlo hace poco. ¿Y cuál fue el detonante de todo? Las lesiones.

Xavi Pascual y el momento de la ruptura

"Pasamos un viacrucis de lesiones y eso castiga muchísimo durante la temporada. No nos permitió mantener el buen nivel que el equipo dio cuando llegué al banquillo porque los entrenadores necesitamos de los jugadores", comenta tras derrotar al UCAM Murcia en cuartos de final de la Liga ACB.

Las lesiones acabaron con todo. Ya no es que el equipo se debilitase deportivamente, sino que su relación con la directiva saltó por los aires. Al firmar su contrato ya tuvo dudas sobre si la gerencia y él estaban en sintonía, pero es que esa percepción le golpeó de lleno al escuchar que no se haría esfuerzo económico alguno para paliar las numerosas bajas con algún fichaje. Ahí se acabó la película.

Pese a que Joan Laporta intentó reaccionar con una reunión exprés para convencer a Pascual de su permanencia en el club, las cartas ya estaban boca arriba. El Barça deberá tomar un nuevo rumbo mientras que el técnico se hará cargo del Dubai Basketball y su mastodóntico proyecto.

Lo que viene con La Laguna Tenerife

La cuestión es que la temporada aún no ha terminado. En un último arreón de coraje y orgullo, el Barça ha derrotado al UCAM Murcia en los cuartos de final de la Liga ACB y ahora le toca verse las caras en semifinales con La Laguna Tenerife. Xavi Pascual señala que la fórmula para batirles y llegar a la final no es otra que mantener el tono mostrado ante los universitarios.

"Queremos seguir con este tono hasta el final. Ahora intentaremos recuperarnos lo mejor posible, como el rival, y en ese sentido estamos en una situación pareja. Ellos (Tenerife) realizan uno de los mejores baloncestos de la competición y lo que está haciendo tiene un gran mérito. Txus Vidorreta les hace competir con un gen especial y por eso llevan tantos años haciéndolo tan bien", sentencia.