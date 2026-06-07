El Barça se fija en el Madrid y saca el rodillo

El equipo barcelonista pasa a semifinales de la Liga ACB y será el rival de La Laguna Tenerife, con ventaja de campo para los de Xavi Pascual

El Barça, sabedor de lo que le había pasado al Real Madrid ante La Laguna Tenerife y de que, si pasaba, se las vería con los laguneros con ventaja de campo, dio un paso adelante con respecto al jueves y barrió a un UCAM Murcia que echó mucho de menos la baja por lesión de su estrella DeJulius.

El 76-100 que brilló en el marcador del Palacio de los Deportes fue la muestra elocuente de la diferencia entre ambos equipos. En este caso, Will Clyburn fue el encargado de comandar en ataque a un Barça coral, que jugó un partido muy diferente al que se vivió en el Palau Blaugrana y en el que sus estrellas, esta vez sí, dieron la cara.

Los murcianos afrontaron este nuevo envite con la muy sensible ausencia de su líder ofensivo, el base estadounidense DeJulius, quien resultó lesionado el jueves en el Palau Blaugrana, donde se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho y estará tres meses de baja.

No contar con el segundo máximo anotador de la Liga con 17,67 puntos por partido era un gran inconveniente para el UCAM, que sí pudo disponer del alero cubano Howard Sant-Roos, recuperado del esguince de tobillo sufrido en el primer partido de la serie, aunque estaba al 100 %. En los azulgranas se quedaron fuera de la convocatoria una vez más el base Juan Núñez y el ala pívot estadounidense Miles Norris.

Sin DeJulius, otro UCAM Murcia

Pese a la importante baja, el UCAM dio la cara de inicio y aguantó los primeros minutos el ímpetu del equipo de Xavi Pascual, pero pronto se vio que este Barça era el mismo del martes y, ante eso, el conjunto pimentonero poco podía hacer.

Clyburn lideró el ataque blaugrana, que ya mandaba de diez (17-27) al final del primer cuarto, con un volumen anotador que nunca puede seguir un equipo como el murciano cuando le faltan alguno de sus artilleros.

Aunque el UCAM 'amenazó' con acercarse e ilusionó a su afición, fue un espejismo, ya que el Barça no levantó el pie del acelerador y, ahora con Kevin Punter como ejecutor, remató el partido con un parcial de 0-11 para llegar 16 arriba al descanso (36-52).

Aunque el UCAM lo intentó, especialmente con Forrest, la diferencia, lejos de bajar, aumentó en los minutos siguientes, hasta que el equipo local se dio por vencido y el marcador se estabilizó en una diferencia cómoda que aguantaron los pupilos de Pascual hasta el final.

Ficha técnica del UCAM Murcia 76-100 Barça

UCAM Murcia (17+19+25+15): Michael Forrest (20), Radebaugh (15), Raieste (5), Toni Nakic (5) y Cate (4) -equipo inicial-, Cacok (16), Sant-Roos (7), Falk, López de la Torre, Moussa Diagne (2), Kelan Martin (2) y Hands.

Barça (27+25+27+21): Juani Marcos, Punter (14), Clyburn (23), Shengelia (12) y Fall (4) -equipo inicial-, Cale (3), Vesely (11), Brizuela (8), Satoransky (3), Willy Hernangómez, Laprovittola (14) y Parra (8).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Alberto Sánchez Sixto y Óscar Perea Lorente.