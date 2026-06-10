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Valencia y Joventut dan un recital y un final de infarto en las semifinales de la Liga Endesa

Ricky Rubio lo intentó como pudo y se echó a la 'Penya' a su espalda, pero el cuadro valenciano terminó imponiéndose por la mínima en la prórroga y llevándose el primer triunfo de la eliminatoria

Valencia y Joventut dan un recital y un final de infarto en las semifinales de la Liga Endesa

El conjunto catalán forzó la prórroga pero acabo cayendo en Valencia.@Penya1930

Alberto GálvezAlberto Gálvez 6 min lecturaSin comentarios

El Valencia Basket escapó en la prórroga este miércoles de la trampa que le puso el Asisa Joventut y se llevó por 118-117 el primer partido de las semifinales de la Liga Endesa, en el que una exhibición de Ricky Rubio y una defensa zonal le pusieron contra las cuerdas pero en el que gracias al Jean Montero, 27 puntos y 8 rebotes, y a Jaime Pradilla pudo forzar un tiempo extra en el que dos tiros libres del dominicano y una última defensa le dieron el triunfo.

Con 22 puntos y 11 asistencias, Ricky Rubio impulsó durante todo el encuentro a la Penya ante un Valencia Basket que no fue capaz de desmontar la zona de su rival pero que se agarró al partido corriendo cuanto pudo y gracias a su enorme capacidad de anotación. Además, en la última jugada del tiempo reglamentario y en la de la prórroga consiguió lo que no logró en el resto del choque: cortocircuitar el ataque de su rival.

Un comienzo fulgurante

El partido vivió en su arranque una primera batalla por el ritmo y los visitantes la ganaron. Dani Miret puso a su equipo en manos de Guillem Vives y el veterano base mantuvo el partido a bajas revoluciones, un escenario en el que el Joventut se movió cómodo y en el que los locales tuvieron que echar mano de los triples y de las penetraciones de Montero para no descolgarse.

Pero el Valencia ya se había visto en este escenario y mantuvo su plan. Además, le fue más fácil 'picar' a los juguetones Ricky Rubio y a Ludde Hakanson para que aceleraran a su equipo y eso le dio el mando (26-22, m.10). Eso sí, por el camino perdió por una lesión en el tobillo izquierdo a Nate Reuvers, que no jugó más.

Trataron los locales de rehacerse acelerando de nuevo su juego pero algunas imprecisiones y dos triples de Cameron Hunt, que no había anotado en juego hasta este momento, permitieron al equipo de Badalona llegar arriba al descanso (51-54, m.20).

El Valencia regresó con Pradilla de estilete y una idea clara: atacar tan rápido que no diera tiempo a montar ninguna defensa. Le funcionó un rato, pero el Joventut, a base de circulación, juego sin balón y buena lectura, supo generarse tiros cerca del aro, anotó, no dejó correr y el choque se mantuvo igualado (73-73, m.29).

Ricky Rubio no fue suficiente

Ricky se echó a su equipo a la espalda sin que Badio pudiera contenerle y dio un pequeño colchón a los suyos. El Valencia parecía bloqueado y Miret aprovechó para dar descanso a Rubio y darle tiros a Jabari Parker. A cinco minutos su equipo ganaba por siete y controlaba el partido (86-93, m.35).

Otra vez la reacción del Valencia llegó desde atrás pero la vuelta de Ricky y otro tiro abierto de Parker le permitieron entrar por delante al último minuto. Una canasta con adicional de Hunt amenazó con derrumbar a los locales pero falló el tiro libre y en el siguiente ataque Jaime Pradilla empató el choque a falta de 17 segundos.

Eligió defender el Valencia, norma habitual de Pedro Martínez, y le salió bien. Hakanson falló un tiro muy forzado y el choque fue a la prórroga. El tiempo extra fue un intercambio de canastas con poca defensa ya de ambos equipos en el que Taylor y Montero asumieron el juego local y Hunt y Ricky tiraron de la Penya, que entró uno arriba a los últimos 24 segundos.

Parker hizo falta a Montero y el dominicano puso uno arriba al Joventut a falta de siete segundos. De nuevo tenía bola la Penya para llevarse el triunfo pero otra vez el Valencia se puso el mono de trabajo y Hunt no pudo acabar cómodo su penetración. El primer triunfo se queda en casa.

Ficha técnica:

118 - Valencia Basket (26+25+28+26+13): Badio (15), Montero (27), Taylor (19), Pradilla (16), Sako (8) -cinco titular- De Larrea (3), Cárdenas (5), Moore (7), Key (5), Reuvers (-) y Costello (13).

117 - Asisa Joventut (22+32+24+27+12): Vives (5), Hunt (19), Parker (19), Ruzic (11), Kraag (7) -cinco titular- Rubio (22), Drell (-), Hakason (12), Morin (2), Birgander (8) y Hanga (12)

Árbitros: Pérez Pizarro, Aliaga y García. Sin eliminados.

Incidencias: primer partido de la semifinal de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena de València ante 12.910 espectadores.

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