El Valencia Basket rescinde a Xabi López-Arostegui y deja la puerta abierta a Sergio de Larrea y Jaime Pradilla

Según informa COPE Valencia, el alero y la entidad taronja llegaron hace días a un acuerdo mutuo por el cual separar sus caminos pese a que el jugador tenía un año más de contrato; y no, en caso alguno será el único en salir

El Valencia Basket encara un verano realmente complicado. A expensas de lo que ocurra en el playoff de la Liga ACB –debe disputar las semifinales ante el Joventut–, en las oficinas del Roig Arena saben ya que su plantilla puede cambiar enormemente de cara al curso 2026-27, ya que gran parte de las piezas que la conforman –Jean Montero, Sergio de Larrea, Jaime Pradilla...– son objeto de deseo de clubes muy poderosos.

En esa línea, la de dar un obligado cambio al proyecto, el primero en salir ha sido Xavi López-Arostegui. El alero, quien lleva meses sin poder jugar, no está contento con su situación en la entidad taronja y según afirma COPE ya ha cerrado su rescisión de contrato con el equipo. Es el pistoletazo de salida para lo que casi se puede anunciar como una desbandada general.

La situación de Sergio de Larrea y Jaime Pradilla

El Valencia Basket no tiene interés en prescindir de muchos de sus jugadores, pero en casi todos los casos se ha visto obligado a dejar la puerta abierta, justo lo que ocurre tanto con Sergio de Larrea como con Jaime Pradilla.

El joven base está apuntado para el draft de la NBA que tendrá lugar a finales de junio y casi se da por hecho que no seguirá en el plantel; tanto es así que el hecho de haber metido ya en dinámica a Álvaro Cárdenas está pensado para cubrir su ausencia. En cuanto a Pradilla, desde Heraldo de Aragón apuntaron el interés del Real Madrid y según diversas informaciones su cláusula de salida podría estar alrededor de los 700.000 euros. Exacto, es una cifra asequible para cualquier gigante del baloncesto europeo y los blancos lo son.

El cupo de formación, en entredicho

Más allá de que hayan rendido más o menos, al Valencia Basket se le plantea el problema de cómo cubrir el cupo de formación si se dan muchas salidas. Ya hemos hablado de tres jugadores que entrarían en ese terreno, pero es que además no está nada claro el futuro de Sima y Nogués, quienes no han contado con demasiado protagonismo esta campaña a las órdenes de Pedro Martínez.

Quien sí parece tener asegurada su continuidad es un Josep Puerto que lleva tiempo lesionado, pero que ha sido importante en la rotación del veterano técnico. Queda mucho verano por delante –de hecho ni ha empezado–, pero ello no quita que los valencianos lo encaren seguro con muchos frentes abiertos.